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TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru

TRT Haber spikerlerinden Sermin Baysal Ata, bağışıklık sistemiyle ilgili yayında İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya'ya vücüttaki demir eksikliğine karşı demir-döküm tava kullanmanın iyi gelip gelmediğini sordu.
25 Nisan 2020 20:53
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TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru

Türkiye, bu yıl çok ilginç bir dönemden geçiyor. Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla birlikte Ramazan ayının da başlaması sağlık anlamında insanların kendilerine iki kat daha fazla dikkat etmesi gerekliliğini doğurdu.

Bağışıklık sistemine karşı alınması gerekenlerle ilgili televizyonlarda yayınlar yapılırken TRT ekranlarında ilginç anlar yaşandı.

"DEMİR EKSİKLİĞİNE KARŞI DEMİR-DÖKÜM FAYDALI OLUR MU?"

TRT Haber ekranlarında İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, bağışıklık sistemiyle ilgili "Ülkemizin bağışıklık konusunda demir eksikliği açısından taranması lazım. Bu doğrultuda tedavileri yerine koymak lazım. D vitamini eksikliği de bağışıklığı düşürüyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine TRT Haber spikeri Sermin Baysal Ata şu ilginç soruyu yöneltti: "Şunu da hemen netliğe kavuşturmak istiyorum. Demir eksikliği konusunda tencere-tava gibi demir-döküm malzemeler kullanmak faydalı olur mu?"

Kaya da büyük bir soğukkanlılıkla soruya "Hayır olmaz, pekmez de faydalı olmaz" sözleriyle karşılık verdi.

Memurlar.Net
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