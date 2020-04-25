90 yaşında 10 günde koronavirüsü yendi!

MEB'İN SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI SADECE ZAMAN KAYBI! Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk döneminde hem yönetici görevlendirmelerinde hem de öğretmen atamalarında genel olarak yazılı puanının aynısını vermektedir. Dolaysıyla, tüm MEB bürokrasisini ve sınava girecekleri aylarca sözlü sınav işleriyle uğraştırmak sadece gereksiz bir zaman kaybıdır.