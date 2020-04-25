Türkiye, yurt dışından 60 bin vatandaşını getirdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kovid-19 salgını nedeniyle) Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik"
|25 Nisan 2020 21:33
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 salgını nedeniyle) Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik"dedi.
Bakan Çavuşoğlu Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Bugüne kadar 60.000'in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik.
Türkiye'de farklı ülkelerden bulunan 20.000'e yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık" dedi.
📌Bugüne kadar 60.000'in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik.Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 25, 2020
📌Türkiye'de farklı ülkelerden bulunan 20.000'e yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık.
📌57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık.#ÜlkemleGururDuyuyorum 🇹🇷 pic.twitter.com/RfZvPESj8m
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