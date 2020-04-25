Ekmek almak için çıkan Mısırlı öğretmen kayboldu
|25 Nisan 2020 22:16
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Antalya'da ekmek almak için kaldığı pansiyondan çıkan Mısır vatandaşı öğretmen Ahmet Atilla (35) sokakta kaybolunca polisler tarafından bulundu.
Sokağa çıkmanın yasak olması nedeniyle ekip arabasına bindirilen Atilla, yeniden pansiyonuna götürüldü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100. Bulvarı Falez Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'ya 10 ay önce gelen ve Tahılpazarı Mahallesi'nde bir pansiyonda ikamet eden Mısır vatandaşı Ahmet Atilla isimli İngilizce öğretmeni, karnı acıktığı için ekmek almak amacıyla dışarı çıktı. Yağmur altında bir süre yürüyen Ahmet Atilla, kaybolduğu fark etti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kavşakta bekleme yapan polisin yanına giden Ahmet Atilla, telefon çeviri programı sayesinde kaybolduğu ve pansiyonuna gidemediği söyledi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından ekip arabasına alınan Mısırlı öğretmen Ahmet Atilla, kaldığı pansiyona bırakıldı.
Mısırlı öğretmen Atilla, polise yardımı için teşekkür etti.
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