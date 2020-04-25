1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekmek almak için çıkan Mısırlı öğretmen kayboldu

Antalya'da ekmek almak için kaldığı pansiyondan çıkan Mısır vatandaşı öğretmen Ahmet Atilla (35) sokakta kaybolunca polisler tarafından bulundu.
25 Nisan 2020 22:16
Yazdır
Ekmek almak için çıkan Mısırlı öğretmen kayboldu

Antalya'da ekmek almak için kaldığı pansiyondan çıkan Mısır vatandaşı öğretmen Ahmet Atilla (35) sokakta kaybolunca polisler tarafından bulundu.

Sokağa çıkmanın yasak olması nedeniyle ekip arabasına bindirilen Atilla, yeniden pansiyonuna götürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100. Bulvarı Falez Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'ya 10 ay önce gelen ve Tahılpazarı Mahallesi'nde bir pansiyonda ikamet eden Mısır vatandaşı Ahmet Atilla isimli İngilizce öğretmeni, karnı acıktığı için ekmek almak amacıyla dışarı çıktı. Yağmur altında bir süre yürüyen Ahmet Atilla, kaybolduğu fark etti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kavşakta bekleme yapan polisin yanına giden Ahmet Atilla, telefon çeviri programı sayesinde kaybolduğu ve pansiyonuna gidemediği söyledi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından ekip arabasına alınan Mısırlı öğretmen Ahmet Atilla, kaldığı pansiyona bırakıldı.

Mısırlı öğretmen Atilla, polise yardımı için teşekkür etti.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenler, evlerde orkestra kurarak müzik kanalı açtı
25 Nisan 2020 18:21		 Öğretmenler yerli video laringoskop cihazını üretti
25 Nisan 2020 15:52
MEB, proje okul yöneticilerine tercih hakkı verdi
25 Nisan 2020 05:01		 MEB'in Sözlü Sınav uygulaması sadece zaman kaybı!
24 Nisan 2020 14:05
23 Nisan etkinliğini, öğrencileri üzülmesin diye internet üzerinden gerçekleştirdi
23 Nisan 2020 13:33		 Öğretmenler dağ köylerindeki çocukların bayramını kutladı
22 Nisan 2020 21:26
Öğretmenler ihtiyacı olan 500 aileye un sırtlarında dağıttı
22 Nisan 2020 21:01		 Kadın öğretmen bisikletiyle yaşlıların maaşlarını dağıtıyor
22 Nisan 2020 20:56
MEB'den öğretmenlerin zorunlu hizmet kararı
22 Nisan 2020 18:13		 Öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı
22 Nisan 2020 17:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:51 - Ev yapımı maskelerde hangi kumaşları kullanmalısınız?23:46 - Ankara'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı23:40 - Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini anlattı23:33 - Doğa turizminin gözdesinde tedbirleri sıkı tutuluyor23:27 - Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı23:21 - Dağların arasında saklı cennet: Ovacık23:16 - Testi pozitif çıkan Türk vatandaşı tedavi edilmedi23:12 - Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti23:11 - 'Maden ocaklarında çalışan işçilerin yüzde 75'i izne çıkarıldı23:06 - Süper Piyango çekildi! İşte 1 milyon lira çıkan numara
22:51 - Polis ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralandı22:46 - 2'nci kez yasağı deldi, 'devlet iyiliğimiz için yapıyor' dedi22:40 - İzolasyon sürecini tamamlayan 11 sağlıkçı göreve başladı22:33 - Kaymakam ilk davulu çaldırdı ilk maniyi okudu22:27 - Hastanedeki personele psikiyatri kliniğinden destek22:21 - Zoom'un kullanıcı sayısı yüzde 50 arttı22:16 - Ekmek almak için çıkan Mısırlı öğretmen kayboldu22:11 - Komşu evlerde 2 dakika farkla iftar açıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
65 yaş üstüne 3 saat dışarı izni
Koca: Normale dönüş için gönlüm bayramı geçirmekten yana
Emniyetten, bazı polislerin emeklilik yaşını değiştiren önemli değişiklik
Zam ve tazminat kararnamesi ne zaman yayımlanacak?
Marketler kapalı ama tatlıcılar ve lokantalar açık
Pazarda maske polemiği: Bak ben de jandarmayım
Tokat'ta enteresan doğa olayı: İlginç olaya bakan bir daha baktı
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Piki yakaladık, inişe geçiyoruz
Olumlu gidişat devam ediyor... İyileşen sayısı, vaka sayısını yine geçti
Koronanın beli böyle kırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geceye bir şiir bırak 1
ekran görüntüsü almak 1
kim jong un'un öldüğü iddiası 6
karantinayı hangi evde geçirirsin 1
esin 1
aşk101 4
hollanda ligi 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 3
ev topuzu 1
Bankaların müşteri temsilcileri 1
dezenfektan enjektesi 1
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam