Zoom'un kullanıcı sayısı yüzde 50 arttı
|25 Nisan 2020 22:21
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Dünya genelinde 180 binin üzerinde hayata mal olan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da değiştirdi.
Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.
İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.
O uygulamalardan birisi olan 99 kişiye kadar kişinin aynı anda video konferans görüşmesi yamasına imkan veren Zoom Nisan ayından bu yana kullanıcı sayısını yüze 50 artırdı.
Business Insider'da yer alan habere göre Zoom'un kullanıcı sayısı 300 milyona ulaştı.
9 yıl önce kurulan Zoom corona virüs salgınından önce 10 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyordu.
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