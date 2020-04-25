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Hastanedeki personele psikiyatri kliniğinden destek

Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında psikiyatri kliniği tarafından bir "psikososyal destek birimi" kuruldu. Birimde, salgın dolayısıyla kaygı ve endişe yaşayan sağlık çalışanlarına uzaktan veya yüz yüze destek veriliyor.
25 Nisan 2020 22:27
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Hastanedeki personele psikiyatri kliniğinden destek

Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında psikiyatri kliniği tarafından bir "psikososyal destek birimi" kuruldu. Birimde, salgın dolayısıyla kaygı ve endişe yaşayan sağlık çalışanlarına uzaktan veya yüz yüze destek veriliyor.

Tüm dünyaya hızla yayılan korona virüse karşı alınan tedbirler sıklaştırılırken Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde de psikososyal destek birimi kuruldu.

Sağlık çalışanlarının salgın dönemini psikolojik olarak en sağlıklı şekilde atlatmasını hedefleyen birimde hastane çalışanlarına psikolojik destek veriliyor. Gerek uzaktan gerekse yüz yüze görüşmelerin yapıldığı birimde, sağlık personelinin durumu hastane psikiyatristleri tarafından takip edilirken çalışanlara uzaktan eğitimler de veriliyor.
İhlas Haber Ajansı
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