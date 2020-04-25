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İzolasyon sürecini tamamlayan 11 sağlıkçı göreve başladı

Sağlık Bakanlığının Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan 32 bin sağlık çalışanı alımı sonrasında Şırnak'a atanan 11 sağlık personeli, 14 günlük izolasyon sürecini tamamlayarak alkışlarla görev yerlerine uğurlandı.
25 Nisan 2020 22:40
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İzolasyon sürecini tamamlayan 11 sağlıkçı göreve başladı

Sağlık Bakanlığının Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan 32 bin sağlık çalışanı alımı sonrasında Şırnak'a atanan 11 sağlık personeli, 14 günlük izolasyon sürecini tamamlayarak alkışlarla görev yerlerine uğurlandı.

Sağlık Bakanlığının Korona virüs ile mücadele kapsamında yapmış olduğu personel alımında Şırnak'a atanan ve 14 günlük izolasyon sürecini İdil'de tamamlayan 11 sağlıkçı, izolasyon süreci sonrası görev yerlerine uğurlandı. Görevlerine başlayan sağlık çalışanları Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal ve sendika yöneticileri tarafından güllerle karşılandı. Burada konuşan Anmal, sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığının virüse karşı aldığı tedbir kapsamında 14 günlük bir izolasyon sürecine alındığını söyledi. Anmal, "İnşallah bu süreci hepimiz birbirimize yardımcı olup destek çıkarak atlatırız çünkü bizim inancımız budur. Sağlıkçıların almış olduğu önlem bu virüsten daha büyük ve daha güçlüdür. İnşallah en kısa sürede de bu mücadeleyi kazanarak insanlarımıza sağlıkla yaşayabilecekleri günleri hep birlikte armağan etmiş olacağız" dedi.

İzolasyon sürecini tamamlayarak misafir oldukları yurttan alkışlarla uğurlanan yeni sağlık personelleri Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı tarafından tahsis edilen araçlarla görev yerlerine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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