2'nci kez yasağı deldi, 'devlet iyiliğimiz için yapıyor' dedi
|25 Nisan 2020 22:46
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Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Yasağı ihlal ettiği için ikinci kez ceza uygulanan Bilal Avcu, "Geçen haftada ceza yedim, 6 bin 300 oldu toplam. Yazık günah yani kimse sokağa çıkmasın, ben daha sokağa çıkmayacağım artık."dedi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.20 sırasında 34 PA 7442 plakalı otomobil, Cebesoy Kavşağı'nda uygulamada bulunan polislerin 'dur' ihtarına uymadı ve kaçtı. Kayıtlara aranan araç olarak düşen otomobil bugün öğle saatlerinde şehir polis kameralarına takıldı. Ekiplerin uyarılmasıyla içinde 4 kişinin bulunduğu araç takibe alındı. Otomobil Hacıaliler Mahallesi'nde Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan indirilen 4 kişinin üzerileri arandı, GBT sorgulaması yapıldı. Şahısların polis noktasına takılmamak ve ceza yememek için Aksu'daki yoldan Güzeloba Mahallesi'ne gitmeye çalıştıkları öğrenildi.
"Benim hatam"
Geçen haftada sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ceza yediğini dile getiren Bilal Avcu, "Yasağı ihlal edecek kadar da bir işim yoktu. Benim kendi hatam. Güzeloba'ya eve gidiyordum. Orada polis noktası vardır, burada yoktur diye gitmek istedik. Burada yakalandık."dedi.
"İkinci kez ceza yedi"
3 bin 150 liralık ceza tutanağını imzalayan Avcu, "Cezayı yedik imzayı atıyoruz. Bu ikinci oldu. Üçüncü olmaz inşallah, daha sokağa çıkmayacağım. Kimse çıkmasın sokağa, devletimizin bunu bizim iyiliğimiz için yapıyor. Biz deldik, 3 bin 150 lira cezayı yedik. Geçen haftada yedim. 6 bin 300 oldu toplam. Yazık günah yani kimse çıkmasın. Daha sokağa çıkmayacağım artık. Zaten parayı zor kazanıyoruz" diye konuştu.
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