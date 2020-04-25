Polis ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralandı
|25 Nisan 2020 22:51
|Yazdır
Gaziosmanpaşa'da bir otomobilin çarptığı polis otosu devrildi, kazada 2 polis yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 859 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 16 NOL 09 plakalı M.D yönetimindeki bir otomobil sokaktan geçerken yan yoldan gelen polis otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis otosu yan yatarken, araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı polislere müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polisler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın sokak içerisinde ilerlediği ve polis aracının yan devrildiği görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
25 Nisan 2020 23:46
|Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
25 Nisan 2020 23:27
|Mersin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
25 Nisan 2020 21:28
|Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı
25 Nisan 2020 20:24
|Şikayet ettiği üst komşusu tarafından bıçaklandı
25 Nisan 2020 18:12
|Tekirdağ''da polise mukavemet eden kişi gözaltına alındı
25 Nisan 2020 18:07
|Rize'de muhtara silahlı saldırı
25 Nisan 2020 16:54
|Ankara'da iki çocuğunu rehin alan baba gözaltına alındı
25 Nisan 2020 16:43
|Kaçmaya çalışırken ekip otosuna çarparak iki polisi yaralayan şüpheli yakalandı
25 Nisan 2020 14:44
|Bakırköy'de hareketli dakikalar! Raylara oturup 'çantamda bomba var' dedi
25 Nisan 2020 14:16