'Maden ocaklarında çalışan işçilerin yüzde 75'i izne çıkarıldı
|25 Nisan 2020 23:11
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AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma ilçesindeki koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Tüm maden ocaklarında çalışan işçilerin yüzde 75'i izne çıkarılmış, tüm çalışmalar minimum düzeye indirilmiştir." dedi.
Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in bazı basın yayın organlarındaki Soma ile ilgili açıklamalarının gerçekten tamamen uzak olduğunu söyledi.
"Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak ilk günden bu yana yapılmakta olan çalışmaları manipüle etmek, milletimizi yalan yanlış bilgilerle kandırmaya çalışmak için her gün bir CHP yöneticisinin yalanlarını izliyor, duyuyoruz." diyen Özkan, Türkiye'de salgının başlamasıyla ve Soma'da Kovid-19 vakası görülmeden önce ilçedeki tüm maden işletmelerinin süratle esnek çalışma modeline geçtiğini ifade etti.
Özkan, ilçede üç yer altı ocağı, üç de açık ocak bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Tüm maden ocaklarında çalışan işçilerin yüzde 75'i izne çıkarılmış, tüm çalışmalar minimum düzeye indirilmiştir. Üç yer altı ocağında da şu anda toplam işçi sayısının yüzde 25'i ile üretim amaçlı çalışma yapılmamakta, sadece tarama, su çekimi, drenaj ve tamir bakım işleri yürütülmektedir. Aynı şekilde işçi servislerinde de seyrek oturma düzenine dikkat edilmektedir. İlçedeki tüm maden işletmeleri gerek İl Hıfzıssıhha Kurulu gerekse İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına titizlikle uymaktadır.
Sayın Özel'in ilçede Kovid-19 vakalarının kırmızı alarm seviyesinde olduğu iddiası da gerçeklerden uzaktır. Soma ilçesindeki pozitif vaka sayısı Türkiye ortalamasının oldukça altında seyretmektedir. Sayın Özel, her zaman olduğu gibi Soma'nın adını kullanarak gündeme gelmeye çalışmaktadır. Gerek Soma'da gerekse Manisa'mızın diğer ilçelerinde kamu ve özel tüm kuruluşlar, hükümetimizin aldığı kararlar çerçevesinde Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi vatandaşlarımızın da desteğiyle başarılı bir şekilde sürdürmektedir."
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