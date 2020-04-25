Süper Piyango çekildi! İşte 1 milyon lira çıkan numara
Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.
|25 Nisan 2020 23:06
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Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 1 milyon liralık büyük ikramiye "505906" numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte 100 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası "386704" olurken, amorti kazanan rakamlar "0" ve "5" olarak belirlendi.
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