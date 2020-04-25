Dağların arasında saklı cennet: Ovacık
Tunceli'nin, Munzur Dağları arasındaki Ovacık ilçesinde, ilkbaharda seyrine doyumsuz manzaralar oluşuyor.
|25 Nisan 2020 23:21
|Yazdır
Tunceli'nin, Munzur Dağları arasındaki Ovacık ilçesinde, ilkbaharda seyrine doyumsuz manzaralar oluşuyor.
Munzur Vadisi Milli Parkı, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi ve Kepır Yaylası'nın bulunduğu 1500 rakımlı ilçede, ilkbaharın gelişiyle coşkuyla akan dereler, çiçeklere konan arı ve kelebekler ile yeşile bürünen meralar doğaya renk katıyor.
Her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakan ilçe, ilkbaharda da eşsiz tabiatıyla büyülüyor.
Meraların sürülerle şenlendiği ilçede, kartpostallık manzaralar oluştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Doğa turizminin gözdesinde tedbirleri sıkı tutuluyor
25 Nisan 2020 23:33
|Komşu evlerde 2 dakika farkla iftar açıyorlar
25 Nisan 2020 22:11
|Sokağa çıkamayan çocuklar çatıda uçurtma uçurdu
25 Nisan 2020 21:38
|Kars'ta kar yağışı etkili oldu
25 Nisan 2020 21:22
|Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar kapatıldı
25 Nisan 2020 16:16
|EBA TV'yi izleyemeyen Hakkarili öğrenciye televizyon desteği
25 Nisan 2020 14:02
|Siirt'te bir köyün karantina süresi uzatıldı
24 Nisan 2020 22:53
|Köpek saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri kurtarılamadı
24 Nisan 2020 21:38
|Bu görüntüler Marmaris sokaklarında çekildi
24 Nisan 2020 21:15
|Başhekimden koronavirüs tedavisi görenlerin çocuklarına tepki
24 Nisan 2020 21:06