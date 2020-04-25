Ev yapımı maskelerde hangi kumaşları kullanmalısınız?
|25 Nisan 2020 23:51
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Chicago Tribune'ın haberine göre, Chicago Üniversitesinden Profesör Supratik Guha ve Argonne Ulusal Laboratuvarı'nda görevli meslektaşları, Kovid-19'a karşı en iyi korumayı sağlayan kumaşları tespit etmek amacıyla evlerde kullanılan 15'den fazla türü inceledi.
Guha ve ekibi çalışmada kumaş türlerinin, Kovid-19 ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarına yol açan çok küçük damlacıklara karşı filtreleme özelliklerini tespit etmeye odaklandı.
Araştırmada pamuk, ipek ve şifonun Kovid-19'a karşı evde maske yapımında kullanılabilecek en etkili kumaşlar olduğu, sentetik ipek ve satenin çok fazla koruma sağlamadığı, sık dokunmuş pamuğun ipek, şifon ya da pazenle kombine edilmesinin ise çok daha iyi bir filtreleme imkanı sağladığı görüldü.
Ekibin çalışma sırasında N-95 ve cerrahi maskeleri de kıyaslama yapmak için testten geçirdiği belirtildi.
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