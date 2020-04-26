İsviçre'nin Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı
|26 Nisan 2020 02:10
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İsviçre Alpleri ve Avrupa'nın en yüksek zirvelerinden Matterhorn Dağı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınıyla mücadeleye destek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.
Ülkenin İtalya sınırında yer alan 4 bin 478 metre yükseklikteki dünyaca ünlü dağa yansıtılan ay yıldızlı bayrak görenleri büyüledi.
Zermatt Turizm Ofisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede ülkelerle dayanışma amacıyla Türk bayrağının dağa yansıtıldığı bildirildi.
İsviçre Alpleri'nin zirvesindeki büyüleyici ay yıldızlı bayrak görüntüsü, kısa sürede İsviçre'deki Türklerin sosyal medya hesaplarında en fazla kullanılan fotoğraf oldu.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda İsviçre makamlarına teşekkür edildi.
Öte yandan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şube Başkanı Şeref Yıldız'ın da Türk bayrağının zirveye yansıtılması için girişimde bulunduğu öğrenildi.
Matterhorn Dağı'na farklı günlerde farklı ülkelerin bayrakları koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla yansıtılıyor.
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