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Başsavcılık'tan 'Rehin alma' olayına ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde 2 çocuğunu rehin alan adamın cezaevinden yeni çıktığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.
26 Nisan 2020 02:17
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Başsavcılık'tan 'Rehin alma' olayına ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde 2 çocuğunu rehin alan adamın cezaevinden yeni çıktığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde eşi evini terk ettiği için 2 çocuğunu rehin alan baba F.S ili ilgili açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada,

"Ankara ili Çankaya ilçesinde F.S isimli kişinin eşi ile kavga ettiği, kavganın ardından evi terk eden eşinin eve dönmemesi üzerine biri dört yaşında kız, diğeri 7 yaşında erkek olmak üzere 2 çocuğunu evinde rehin aldığı, F.S. isimli kişinin 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında cezaevinden çıktığının internet haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alması üzerine, kamuoyuna bir açıklama zaruriyeti ortaya çıkmıştır.

F.S. isimli kişinin Görevi Yaptırmamak için Direnme ve Hakaret suçlarından kesinleşmiş 17 ay 40 gün hapis cezası için 19.05.2017 tarihinde cezaevine alındığı, cezaevinden çıktığı hususunun gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna duyurulur" ifadeleri yer aldı. -

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İhlas Haber Ajansı
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