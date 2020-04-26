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'İki gelişme olursa dolar düşecektir'

Doların düşüşünün iki şeye bağlı olduğuna dikkat çeken Tebernüş Kireççi "Birincisi swap anlaşmasına bağlı. İkincisi de devalüasyondur. Ne zaman Trump FED'e bir devalüasyon yaptırmaya başarırsa, ki yaptıracaktır, dolar o zaman düşecektir." dedi.
26 Nisan 2020 02:38
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'İki gelişme olursa dolar düşecektir'

Gazeteci yazar Tebernüş Kireççi youtube hesabı üzerinden soruları cevapladı.

Merkez Bankalarının bağımsız olduğu yönündeki tespitlerin dünyadaki en büyük yalanlardan birisi olduğunu belirten Kireççi "Merkez Bankalarının bağımsız olduğu tespiti en büyük yalandır. Türkiye bu tabuyu yıktı. Şimdi sırada ikinci şartlanmanın yıkılması gerekiyor. Neymiş faizle döviz aynı anda baskı altına alınamaz deniyor. Aynı anda kontrol edilemezmiş. Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi burada bir riski alıyor ve bıçak sırtı gidiyor Türkiye hiç olmadığı kadar. Merkez Bankası faizleri düşürüyor. Eğer başarılırsa burada destan yazılmış olur." dedi.

Özel bankaların faiz artırırken F16 hızıyla davrandığını belirten Kireççi faizler düşerken bunu kredi faiz oranlarına kaplumbağa hızıyla yansıttıklarını ve bunun Türkiye'nin bankacılığının en büyük sıkıntısı olduğunu söyledi.

Kireççi doların yükselişine ilişkin olarak ise "Dolar sadece Türkiye'de değerlenmiyor. Gelişmekte olan tüm ülkelerde değerleniyor. Bunu unutmamalıyız. Dolar aslında kontrol altına alınmış ve hızlı bir şekilde aşağı doğru gidiyordu ama koronayla beraber tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselme başladı. Burada FED'in de durumu önemli.Yılbaşından bu yana diğer gelişmekte olan ülkelerde yüzde 20 değerlenmiş, Türkiye de bu ortalamada yer alıyor. Eğer daha fazla değerlenmiş olsaydı, izleyicimiz haklı olabilirdi. " dedi.

Swap anlaşmasına ilişkin olarak ise Kireççi şunları söyledi: "Swap anlaşması yapılırsa dolar düşer. Eninde sonunda bu yapılacaktır, burada iyi pazarlıklar var. Trump, Amerika'nın tarihinin en tüccar başkanı. Bu pazarlıklar çok kolay bitmez. Türkiye'nin de istediklerini elde etmesi zor ama bir orta yol bulunacaktır."

Doların düşüşünün iki şeye bağlı olduğuna dikkat çeken Kireççi "Birincisi swap anlaşmasına bağlı. İkincisi de devalüasyondur. Ne zaman Trump FED'e bir devalüasyon yaptırmaya başarırsa, ki yaptıracaktır, dolar o zaman düşecektir." dedi.

Memurlar.Net - Özel

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