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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'tek sözcü' önerisine destek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Bilim Kurulunun sözcüsü olması önerisini doğru bulduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli'nin söylediği doğruydu. Açıklamaları Bilim Kurulu sözcüsü yapmalıydı. Yani siyasetten arındırıp, tümüyle sağlığa kilitlenmiş, alınması gereken önlemleri açıklayacak bir yetkili olmalıydı" diye konuştu.
26 Nisan 2020 02:59
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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'tek sözcü' önerisine destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Instagram hesabındaki canlı yayına katıldı ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin dünya ile kıyasla korona virüsü ile mücadelede iyi durumda olduğu açıklamaları hatırlatılan ve buna ilişkin görüşleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Bizim sağlık kadromuz, Avrupa'nın en iyi kadrosudur. Bunu kabul etmek lazım. İkincisi bizim nüfusumuz ölüm vakalarının çok olduğu ülkelere göre genç bir nüfustur. 2035'ten sonra Türkiye yaşlanmaya başlayacak. Bu iki ana unsuru unutmamamız gerekiyor" dedi.

'BİLİM KURULUNUN SÖYLEDİKLERİ YAPILSA DAHA AZ HASAR GÖRÜRDÜK'

Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çalışmalarını başarılı bulup bulmadığına ilişkin bir soru üzerine, bir bakanı "başarılı" ve "başarısız" diye vurgulamak istemediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Bilim Kurulunun söylediklerini yapsaydı çok daha güzel olurdu ve çok daha kısa sürede çok daha az hasar görerek Türkiye bu süreci aşabilirdi. Süreç içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özel olarak, bir eleştiri getirmek belki haksızlık olur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun bir sözcüsü olması yönündeki sözlerini doğru bulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli'yi eleştiririm, Sayın Bahçeli de beni çok eleştirir ama Sayın Bahçeli'nin bir söylediği doğruydu. Neydi o: Bilim Kurulunun bir sözcüsü olmalıydı. Açıklamaları Bilim Kurulu sözcüsü yapmalıydı. Yani siyasetten arındırıp, tümüyle sağlığa kilitlenmiş, alınması gereken önlemleri açıklayacak bir yetkili olmalıydı" şeklinde konuştu.
Memurlar.Net
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