Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birinci dalga bitmek üzere

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü youtube'daki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"Henüz birinci dalga bitmedi ama bitmek üzere gibi görünüyor.

Mayıs sonu itibariyle birinci dalga bitecek gibi görünüyor. Ancak hala aşı yok. Virüs orta yerde duracak. Bu nedenle Sosyal mesafe devam edecek, el yıkama devam edecek ve maska önemini koruyacak.

Bunlara dikkat ederek normalizasyon süresi başlayabilir bayram sonrasında.

Bu süreçte AVM'ler eskisi gibi olmayacaktır. Çalışma saatleri düşürülebilir. Market içi dolaşma tek yönlü olabilir. İçerideki hava sirkülasyonu sağlayacak bir mekanizma olabilir."