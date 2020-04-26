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Son 24 saatte koronavirüsle mücadelede yaşananlar

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 25 bin 582'ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 861 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 106 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 107 bin 773, can kaybının 2 bin 706 olduğunu açıkladı
26 Nisan 2020 06:15
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Son 24 saatte koronavirüsle mücadelede yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 861 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 106 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 107 bin 773'e, toplam can kaybının 2 bin 706'ya ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 308 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 861 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 106 hasta vefat etti, 3 bin 845 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 868 bin 565, toplam vaka sayısı 107 bin 773, toplam vefat sayısı 2 bin 706, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1782, toplam entübe hasta sayısı 900, toplam iyileşen hasta sayısı 25 bin 582 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 3 bin 845 hasta taburcu edildi, 2 bin 861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bini geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, kesin ya da olası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinde kararın, mümkün olduğunca muayeneyle verilmeye çalışılmasını, otopsi yapılmamasını önerdi.

- ABD ve Fas'taki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

Kovid-19 nedeniyle ABD'de kalan 8'i bebek 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi. Fas'ta bulunan 277 Türk vatandaşı da Kovid-19 önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle çocukların evde geçirdiği vakti keyifli ve verimli hale getirmek için kültür, sanat ve tarih müzeleriyle çocuk tiyatrolarının linklerinin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayımlandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her bir çocuğun eğitimini önemsediklerini, özel çocukların farklı ihtiyaçları bulunduğunu belirterek onların ailelerine, öğretmenlere destek için hazırladıkları "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasında çok çeşitli içerikler oluşturduklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, müzik öğretmenlerinin evlerinde eş zamanlı orkestra oluşturarak Türk sanat, halk, pop, rock ve tasavvuf türlerinde eserler icra ettikleri Youtube kanalı açtı.

- Kronik kalp rahatsızlığı olanlara "kontrolleri geciktirmeyin" uyarısı

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Nail Çağlar, kronik kalp rahatsızlığı olanların yeni tip koronavirüs bulaşma riskinden endişe duyduğu için hastanelere gitmediğini ve kimi zaman kontrollerini aksattığını ifade ederek bunun telafisi zor sorunlara yol açabileceğini, bu nedenle tedavilerin geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, koronavirüs salgını nedeniyle Soma'daki riskin çok daha yüksek olduğunu aktararak tedbir alınmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da Kovid-19 salgını nedeniyle çiftçilerin zarar görmemesi için sulama birliklerine olan borçlarının silinmesini önerdi.

- Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü günü

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki çeşitli noktalarda denetimlerine devam etti.

İçişleri Bakanlığının 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından kent genelindeki meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, dünya genelinde 54 ülkeye test kiti, eldiven ve maske gibi tıbbi malzeme gönderen Türkiye'nin bu zorlu zamanda insani sorumlulukla birçok ülkeye ve müttefikine destek olduğunu bildirdi. Altun, Türkiye'nin gerekli bütün tıbbi malzemelerin üretilmesi için ortaya koyduğu seferberliğin meyvelerini verdiğini belirtti. "Sahra" adlı milli solunum cihazının seri üretimine çok yakında başlanacağına dikkati çeken Altun, Türkiye'nin dışardan tıbbi malzeme tedarik etme ihtiyacı duymamasını sağlamakta kararlı olduklarını vurguladı.

- İçişleri Bakanı Soylu'dan fırıncılara teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve #Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kadınların dışarıda virüs tehdidi, evde erkek şiddetiyle karşı karşıya kaldıklarını ileri sürdü.
Anadolu Ajansı
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