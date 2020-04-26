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Rastgele virüs testi... İlk uygulama Antalya'da

Türkiye'de kaç kişinin koronavirüse yakalandığına dair fotoğrafın ortaya çıkarılması için rastgele test çalışması başlatıldı. Sonuçlar normalleşme adımlarına yol gösterecek.
26 Nisan 2020 07:00
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Rastgele virüs testi... İlk uygulama Antalya'da

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının düşmeye başlaması ile birlikte, normalleşme adımlarının yol haritasını çıkaracak bir uygulamaya da start verildi. Bu kapsamda, toplumdaki bağışıklık oranının belirlenmesi için TÜİK'in örneklem sistemine göre rastgele virüs testi yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye için bir bağışıklık haritası hazırlanacağını açıklamıştı. Bu uygulamanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, normalleşme adımlarına yol gösterecek olan, Türkiye'de kaç kişinin koronavirüse yakalandığına dair fotoğrafın ortaya çıkarılması için, rastgele test çalışması başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın talebi ile bu konuda TÜİK devreye girdi. Test için hangi hanelere gidileceğini TÜİK örneklemlerine göre belirleniyor. Test yapılan illerde tespit edilen nüfus oranına göre belli sayıda hane belirlenerek, bu hanelerde yaşayanlara korona virüs testi yapılıyor.

İLK UYGULAMA ANTALYA'DA

Türkiye'deki virüs yoğunluğunun yüzde olarak dağılımının ölçülmesi amacıyla başlatılan çalışma için bazı illerde kamuda çalışan diş hekimleri de görevlendirildi. Çıkan sonuçların toplumun geneline yönelik istatistiksel dağılımı hesaplanacak, bu yolla Türkiye'de kaç kişinin virüse yakalandığını veya henüz hiç virüs bulaşmamış olanların sayısına yönelik bir tahmin ortaya çıkacak. Haziran ayı başında kademeli olarak turizm sezonunun başlatılmasının planlanması sebebiyle, bu konudaki ilk uygulamanın Antalya'da yapıldığı ifade edildi. Diğer bazı büyükşehirlerde yapılan rastgele testlerin önümüzdeki süreçte tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacağı belirtildi.

RİSK PLANLAMASI YAPILACAK

Virüsle ilgili rastgele testlerden elde edilecek sonuçlar, bayram sonrası gündeme gelecek normalleşme adımlarının belirlenmesine de etkili olacak. İl pandemi kurulları bu verilerden yola çıkarak, illerdeki virüs yükünün boyutuna bakacak, yayılma ihtimalini hesaplayacak ve hangi şehirde hangi yasakların kaldırılacağına karar verecek. Bu verilerden yola çıkılarak, risk planlaması yapılacak ve virüs yükü düşük olan illerde bazı yasaklar esnetilecek.

ANTİKOR TESTİ GELİYOR

Bu arada Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda gündeme gelen bağışıklık ölçümü konusunda, daha iyi sonuçlar veren antikor testlerinin Türkiye'ye getirilmesi için Çin ile temasa geçildi. Bu testlerin dünyada kısıtlı sayıda üretilmesi sebebiyle az sayıda getirilecek antikor testlerinin elzem durumlarda kullanılacağı belirtildi.
Pozitif vakaların temaslarının belirlenmesi amacıyla başlatılan filyasyon taramalarının sayısının da 400 bine yaklaştığı belirtildi. Türkiye'de salgının yayılmasının önüne geçilmesinde büyük rol oynayan filyasyon uygulamasında Türkiye genelinde 5 binden fazla sağlık görevlisi çalışıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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