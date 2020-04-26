1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ciddi düşüş mayıs sonunda: Önlemlere devam edelim

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliğini İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, korona salgınında iyileşen hasta sayısının tespit edilen vaka sayısını ilk kez geçmesini yorumladı.
26 Nisan 2020 07:21
Yazdır
Ciddi düşüş mayıs sonunda: Önlemlere devam edelim

Kovid-19 vakaları ile ilgili yüz güldüren verilere sahibiz. Ancak henüz finişe varmadık. İyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısından fazla olduğu günlerin sayısının artarak devam etmesi elzemdir" diyen Oğuztürk, salgının nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin tahminlerini Yeni Şafak'a şöyle anlattı:

"Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan pozitif veriler, aynı zamanda çalışılan test sayısının artışı da dahil olmak üzere riayet edilen önlem ve kurallarla doğru orantılı olarak doğru işler yapıldığının ancak henüz finişe varmadığımızın objektif göstergesidir. Bu değerlere bakarak 'pik döneminden çıktık, düşüşe geçtik' demek için henüz erken. Muhtemelen mayıs ayı başından itibaren zirve döneminden uzaklaşacağız inşallah."

İZOLASYONA DEVAM

"Her salgında olduğu gibi bunda da yükseliş sürecini plato dediğimiz yatay seyir dönemi izleyecektir. Bu plato döneminden sonrada mayısın son haftasına varmadan önce ciddi düşüş dönemine gireceğiz kanaatindeyim ama bir şartla: Sosyal mesafe başta olmak üzere tüm izolasyon kurallarına kesintisiz uymak şartıyla... Sağlık çalışanlarının özverisi toplumun her kesiminde üst düzey takdir görerek tarifi imkansız bir motivasyon oluşturdu. İzolasyon ve sosyal mesafesinin korunmasına toplumun gösterdiği yüksek kabul oranı da mücadeledeki en büyük artılarımızdan biri oldu. Nisan sonrası azalma eğilimi olsa bile kurallar esnetilmeden devam etmeli, sağlık profesyonelleri tarafından ne söyleniyorsa harfiyen uyulmalıdır."

BT ÇOK İŞE YARADI

"Pandemi öncesi 'dünyada birçok gelişmiş ülkeden dahi daha fazla bilgisayarlı tomografi (BT) cihazımız var' diye eleştirilirken bu salgın sürecinde BT cihazları hastaneye yatışta ve hastalığın şiddetini belirlemede biz klinisyenlere pozitif katkı sağladı. Karşılaşılan ilk Kovid-19 vakalarını takiben, en kısa sürede kendi klinik gözlem ve tecrübelerimize dayanarak kendi tedavi algoritmamızı geliştirdik. Ülkemizde dünyadaki diğer uygulamalardan farklı, ilk ve etkili bir tedavi protokolleri şekillendirildi."

TEMAS TAKİBİ BAŞARILI

"Hastanelerimizde ilaç tedavisine hastalığın çok erken döneminde başlanıldı. Dünyada ses getiren diğer bir uygulamada filyasyon çalışmalarıdır. Böylece tanı konulan kişinin temas kurduğu kişiler, geçmişe yönelik çevresi de genişletilerek taranarak risk oluşmasının önüne geçiliyor. Ayrıca sağlık çalışanlarımızın yoğun hasta kapasitesini eritebilme yeteneğini sergilemesidir. Vatandaşlarımız acil olmayan problemleri ve kontrollerini sağlık sıkıntısı oluşturmayacak şekilde öteleyip acil servislerde yoğunluk oluşturmayarak biz sağlık çalışanlarına ciddi anlamda destek vermektedir."

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Virüsü yenen hemşire: Her gece 'Acaba sabah uyanacak mıyım?' diye yattım
26 Nisan 2020 08:26		 Kaymakam ilk davulu çaldırdı ilk maniyi okudu
26 Nisan 2020 00:33
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
25 Nisan 2020 23:12		 İzolasyon sürecini tamamlayan 11 sağlıkçı göreve başladı
25 Nisan 2020 22:40
Doktor orucunu açmadan, hastasına yemek yedirdi
25 Nisan 2020 22:00		 İtfaiyeciler oruçlarını görevleri başında açtı
25 Nisan 2020 21:51
Sağlıkçı çiftten bir aydır görmedikleri kızlarına sürpriz
25 Nisan 2020 20:33		 Hayat kurtaran aşıların ardındaki kahramanlar
25 Nisan 2020 18:48
Pazarda maske polemiği: Bak ben de jandarmayım
25 Nisan 2020 18:34		 Ambulans şoförü, 28 gün sonra evine dönebildi
25 Nisan 2020 17:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:26 - Virüsü yenen hemşire: Her gece 'Acaba sabah uyanacak mıyım?' diye yattım08:11 - Meteoroloji il il uyardı... Sağanak bekleniyor08:05 - İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı08:00 - Tedbir elden bırakılmazsa normalleşme Haziran'da07:49 - Kapalı işyerine fatura yok07:30 - Her gün yeni bir ümitle uyanıyoruz: Evde 35. gün geride kaldı07:21 - Ciddi düşüş mayıs sonunda: Önlemlere devam edelim07:00 - Rastgele virüs testi... İlk uygulama Antalya'da06:50 - 90 bin mahkumun tahliyesi ile cezaevleri rahatladı06:30 - Çıkarılamayan 'Zam Kararnamesi' ile ücret adaleti nasıl sağlanır?
06:15 - Son 24 saatte koronavirüsle mücadelede yaşananlar03:38 - Türkiye, tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi03:28 - Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birinci dalga bitmek üzere02:59 - Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'tek sözcü' önerisine destek02:38 - 'İki gelişme olursa dolar düşecektir'02:17 - Başsavcılık'tan 'Rehin alma' olayına ilişkin açıklama02:10 - İsviçre'nin Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı00:42 - Koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel 1000 TL'lik destekten yararlanabilir mi?
'İki gelişme olursa dolar düşecektir'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birinci dalga bitmek üzere
Türkiye, tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'tek sözcü' önerisine destek
Kaymakam ilk davulu çaldırdı ilk maniyi okudu
Başsavcılık'tan 'Rehin alma' olayına ilişkin açıklama
İsviçre'nin Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı
Kamuda, yönetim kurulu üyelerinin gelir vergisini Devlet mi ödeyecek?
Koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal mesafe 2
çiğ börek 2
iftarver.com 4
sıkılmaktan sıkılmak 1
23.04.2020 saat 21,00'de balkonlardan istiklal marşı okumak 2
telefon alarmındaki erteleme özelliği 2
ihbar etmek 2
Mayis sonunda normale dönmemiz 1
gram altın 4
zuhal topal'la sofrada 2
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam