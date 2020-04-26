Koronavirüs salgını, aşı karşıtlığını bitirecek
|26 Nisan 2020 08:36
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Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'a normalleşme döneminde atılacak adımlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, koronavirüsle birlikte ciddi bir sorun olan aşı karşıtlığının tarihe karışacağı yorumunda bulundu.
Salgının sağlık sektörü üzerindeki etkilerini değerlendiren bir sunum yapan Ünüvar, önümüzdeki bir aylık dönemde sosyal izolasyona çok dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu ve şunları söyledi:
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
"Salgın sonrasında bugüne kadar ihmal edilen sosyal mesafe, temizlik, gıda güvenliği gibi çok basit kurullar öne çıkacak. Ciddi bir sorun olan aşı karşıtlığı çok azalacak, hatta tarihe karışacak. Çünkü aşılama ciddi bir koruyucu sağlık hizmetidir. Kızamık ve verem aşıları yapılan toplumlarda salgında daha az ölümlerin olduğunu biliyoruz. Sağlıkta dijital dönüşüm yaşanacak.
SAĞLIKTA KAMU ETKİSİ ARTACAK
Hasta-doktor ilişkileri değişecek. Artık hasta önerilerinin öne çıktığı hasta-doktor ilişkisi olacak. Hastalar kendi kararlarında daha etkili olacak. Normalleşme döneminde sağlık aplikasyonlarının daha fazla kullanılacağı bir dönem yaşayacağız. Dijitalleşen tıpta artış yaşanacak. Sağlıkta kamunun ağırlığı artacak. Sağlık müfredatları değişecek. Müfredatta salgın hastalıkların daha fazla arttığını göreceğiz.
EVDE TEDAVİ YAYGINLAŞACAK
Yeni dönemde evde sağlık hizmetlerine ağırlık verilecek. İlaç, medikal cihaz, aşı üretimi alanlarında Ar-Ge hız kazanacak. Biyoteknolojik üretim ön plana çıkacak. Normalleşme sürecinde salgınla daha iyi mücadele eden kurumlara güvenin arttığını göreceğiz. Bundan sonraki süreçte belediyelerle merkezi sağlık otoritelerinin yakın iş birliği içinde olması gerekiyor. Bu süreci Cumhurbaşkanlığı'nda anbean takip ediyoruz. Yeni problemlere yeni çözümler üretmek için adımlar atacağız."
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