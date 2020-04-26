Hekimler uyardı... Sevincimizin kısa sürmesine neden olmayın

Dünyayı sarsan koronavirüs ülkemizde hız kesmeye başladı. Salgının seyriyle ilgili son rakamlar alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğunun kanıtı gibi. Ancak uzmanlar vatandaşları rehavete kapılmama ve tedbirlere uyma konusunda uyarıyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Öztürk: 25 Nisan'da da iyileşen hasta sayısı, virüse yakalanan hasta sayısını geçti. Anlamlı azalmalar bunlar. Ama birkaç gün daha beklememiz lazım. Erken müjde vatandaşlarda alınan korunma tedbirlerine karşı rehavet yaratmamalı. Bunu ölçülü iyimserlik gibi görmek lazım. Aldığımız önlemlerin neticesi iyi gidiyor. Tüm önlemlere uyarsak inşallah bu virüsü başarıyla bitireceğiz. Korunma tedbirlerini devlet yetkilileri gerekli açıklamayı yapmadıkça azaltmayalım. Tam olarak kurallara uymaya devam edelim. Virüsü yenmeye başladık ama bunu bir günde kaybetmeyelim. En ufak bir rehavet olursa bu sevincimiz kalmaz. Sevincinizin kısa sürmesine neden olmayın.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Atahan Çağatay: Artık pik değil bip noktasını konuşmaya başladık. Vakalarda azalma var. Bu sadece sayıların tabloya yansıması değil. Hastanelerde bunu görüyoruz. Ciddi bir kırılma noktası. Alınan tedbirler işe yaradı. İzolasyon işe yaradı. 7-10 gün daha tedbirlere uyarsak vaka sayılarının daha da düşeceğini düşünüyorum. Sokağa çıkma yasağı çok etkili oldu. Mayıs'ta ciddi oranda rakamlarda düşüş bekliyorum. Tedbirleri lütfen ama lütfen gevşetmeyin.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik: Bizim vaka sayımızın bu hafta ikiye katlamasından daha düşük seviyede olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ümit verici, yapılan bu sokağa çıkma kısıtlaması önlemlerinin oldukça işe yaradığını görmekteyiz. Pik yaptık mı Türkiye'de? Henüz yapmadık. Pik yapmak için henüz 1-2 hafta olduğu kanısındayım. Umarım insanlarımız önlemlere uyarlar. Bu süreci yayvan bir şekilde geçirmiş oluruz. Hem hastalık iş gücümüz artmamış olur. Daha öncede belirttiğim üzere Haziran gibi düşünüyoruz. Bunun bilimsel kanıtı yok, öngörümüz bu şekilde. Haziran gibi bitmesini ön görüyorum.

GÜL KİREKLO