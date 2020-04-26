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Koronavirüsün, ciltteki belirtileri neler?

Cilt Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin anlattı: Covid-19'un ciltte döküntünün yanı sıra yeni bir belirtisi daha görüldü
26 Nisan 2020 09:07
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Koronavirüsün, ciltteki belirtileri neler?

Corona virüsü enfeksiyonunun başlıca bulguları; ateş, halsizlik, kuru öksürük, nefes almakta zorluk, burun akıntısı, tat veya koku alma kaybından oluşuyor. Hastalığın geçişi öksürük, hapşırma veya konuşma aracılığıyla oluyor.

Bulaş aynı zamanda kişinin enfekte bir yüzeyle temas sonrası elini ağzına, burnuna veya gözlerine sürmesiyle de gerçekleşiyor. Bu nedenle özellikle temas izolasyonu bu hastalıkta önlemler arasında kilit nokta oluyor.

İtalya'daki veriler Covid-19 hastalarının yüzde 20'sinde deri döküntülerinin eşlik ettiğini gösteriyor.

TEŞHİSTE YOL GÖSTERİCİ

Çin'de ve İtalya'da yapılan çalışmalarda corona virüsü hastalarında yaygın kızarıklık, kurdeşen benzeri veya nadiren suçiçeğine benzer döküntüler saptanmıştı. Ürtikerin (kurdeşen); Covid-19 tanısı konulan Avrupa ve Amerika hastalarının bir kısmında görüldüğü belirtiliyor.

Ayrıca halk arasında normalde sık görülen bu deri döküntüsünün önemi diğer semptomlarla şüpheli olgularda hastalık tanısında yol gösterici olabiliyor.

İŞTE YENİ VERİLER

Amerika'da sağlık çalışanlarında ve çocuklarda ciltle ilgili yeni bir tanımlama bildirildi. Yeni belirtiler; ayak parmak uçlarında Covid-19'a bağlı soğuk ısırmasına benzer şekilde morumsu, ağrılı ve kaşıntılı döküntüler şeklinde tanımlandı.

Bizim hastalarımıza baktığımızda diğer viral hastalıklarda alışkın olduğumuz gövde yerleşimli kızarık döküntülerin ön planda olduğunu görüyoruz. Ayrıca yeni tanımlanan "Covid ayak parmakları" bulgusunun da şüpheli olgularda önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Hastalara önemli uyarı

Deri hastalığı mevcut hastaların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta ise mevcut hastalıklarında artış veya tedaviye yanıt vermekte zorlanma olmasıdır. Örneğin sedef ve egzama bu açıdan takip edilmesi gereken hastalıklardır.

Nazan DOĞANER HALICI
Sözcü
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