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80 bin tahliye edildi... 50 bini geri dönecek

Yeni infaz düzenlemesi ile 15 Nisan'dan bugüne 80 bini aşkın mahküm cezaevlerinden tahliye oldu. Önümüzdeki 1 ay içinde rakamın 100 bine çıkması bekleniyor. Tahliyeler tamamlandığında 50 bin mahküm, değiştirilen denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanmış olacak.
26 Nisan 2020 09:15
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80 bin tahliye edildi... 50 bini geri dönecek

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; Terör, kasten adam öldürme, uyuşturucu ve cinsel suçlar gibi bazı suçlar hariç, diğer suç türlerine değişen oranlarda indirim ve denetimli serbestlik hakkı ile koronavirüs salgını sürecinde açık cezaevlerinde bulunan mahkümlara şartlı "izin" getiren infaz düzenlemesi, 14 Nisan'da TBMM'de kabul edilip yasalaştı.

İzin sonu dönecekler

Aynı gün Cumhurbaşkanlığınca onaylanan yasa, 15 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ardından da Türkiye genelindeki tüm cezaevlerinden, mahkümların tahliyelerine başlandı.

Bu kapsamda ilk etapta 80 bini aşkın mahküm cezaevlerinden tahliye edildi. Önümüzdeki 1 ay içinde rakamın 100 bine çıkması bekleniyor. Bu mahkümların 50 bini, ilgili yargısal süreçler tamamlandığında "denetimli serbestlik ve şartlı salıverilme" düzenlemelerinden; geri kalan 50 bin mahküm ise yasaya göre 31 Mayıs'a kadar 2 aylık Kovid-19 izninden yararlanmış olacak.

İzinli 50 bin civarındaki mahküm, izin süresi sona erince açık cezaevlerine geri dönecek. Ancak yasa salgının devam etmesi durumunda Adalet Bakanı'na ikişer aylık periyotlarla bu izin süresini üç kez daha uzatma yetkisi veriyor. Bu şekilde izinlerin uzatılması halinde, izin dönemlerinde denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hakkı kazanacaklar da tahliye imkanına kavuşacak.

Tahliyeler artabilir

Yeni infaz düzenlemesi konusunda bu süreçte gözler Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) olacak. CHP, geçtiğimiz günlerde infaz yasasının iptali amacıyla AYM'ye başvurmuştu. Yasanın "örtülü af" niteliğinde olduğu için TBMM'de en az 360 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi gerektiği tezinden hareket eden CHP, iptal istemli başvuru dilekçesini "şekil" yönünden hazırlamıştı.

CHP, yasanın "esas" yönünden iptal başvurusu için de hazırlıklarını sürdürüyor. AYM'ye "esas" yönünden iptal istemiyle başvuru için, yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 60 günlük süre bulunuyor. CHP'nin "esas" yönünden yapacağı başvurunun temelini "yasa kapsamının eşitlik ilkesi bağlamında genişletilmesi" oluşturacak. AYM'nin kararı infaz düzenlemesinin kapsamının genişleyip genişlemeyeceğini ortaya koyacak.

AK Parti'de yeni çalışma

Bu arada AK Parti kurmayları yapılan infaz düzenlemesinin cezaevlerini "dönemsel" olarak rahatlattığını, ancak yeterli olmadığını belirtti. Parti kurmayları, "suç ve ceza dengesi"ni yeniden düzenleyecek daha detaylı bir yasal çalışmanın başlatıldığını da bildirdi.
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