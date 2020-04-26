Facebook da toplantılara katılacak
|26 Nisan 2020 09:36
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Messenger Rooms, insanların paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla aile ya da arkadaşlarıyla, online etkinlikler üzerinden bir araya gelmelerini ve Messenger ya da Facebook üzerinden odalar oluşturarak istedikleri kişileri katılmaları için davet etmelerini sağlayacak.
Bu konuşmalara davet edilen kişilerin bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmaları gerekmeyecek.
Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerinde zaman sınırlaması da olmayacak ve sohbet linklerini oluşturan kişiler bu linkleri haber kaynaklarında, üye oldukları gruplarda ve etkinlik sayfalarında paylaşabilecek.
Davet edilen kişiler hiçbir uygulama indirmeden telefondan veya bilgisayar üzerinden sohbete katılabilecek ve Messenger uygulaması olanlar arka planlar ve farklı efektler başta olmak üzere birçok AR filtresine erişebilecek.
ÖMER TEMÜR
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