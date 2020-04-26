Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Ülkemle gurur duyuyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Okmeydanı, Ankara, Kayseri ve Başakşehir şehir hastanelerinin fotoğraflarını paylaşıp, 'Ülkemle gurur duyuyorum' dedi
|26 Nisan 2020 09:45
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Okmeydanı, Ankara, Kayseri ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nin fotoğraflarını paylaşıp, "Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum" dedi.
Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum. #ÜlkemleGururDuyuyorum pic.twitter.com/ZKPmjoE631Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2020
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