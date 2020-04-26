1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pandemi hastanesindeki görevliler için konteyner kent

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Fırat Üniversitesi'nce kurulan konteyner kent, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında pandemi hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına tahsis edildi.
26 Nisan 2020 09:54
Yazdır
Pandemi hastanesindeki görevliler için konteyner kent

Elazığ Sivrice merkezli 24 Ocak günü meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Fırat Üniversitesi tarafından yerleşkede 65 bağımsız bölümden oluşan konteyner kent kuruldu. Öğrenciler için oluşturulan konteyner kent, Fırat Üniversitesi'nde corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan pandemi hastanesinde görevli sağlık çalışanları için tahsis edildi. Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, sağlık çalışanlarının hem rahat etmeleri hem de salgına yakalanmamaları amacıyla her türlü tedbiri aldıklarını, bu kapsamda konteyner kenti sağlıkçıların hizmetine sunduklarını söyledi. Pandemi hastanesinde corona virüsle mücadelede özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarının, ailelerinden uzak kalıp, nöbetlerinden sonra konteyner kentte vakit geçirdiklerini anlatan Demirdağ, hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

'TESTİ POZİTİF OLAN SAĞLIKÇI YOK'

Rektör Demirdağ, Elazığ'da corona virüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı olmadığını da belirterek, "Sağlık çalışanlarımız görevini tamamladıktan sonra konteyner evlerine gelip kitap okuyarak, ders çalışarak ve dinlenerek vakitlerini geçiriyorlar. Allah'a şükür ki bizim şehrimizde kontrolümüzde olan sağlık personelimizde bugüne kadar herhangi bir vakanın tespit edilmemiş olması da kendi adımıza sevindirici" dedi.

Hastanenin acil servisinde görev yapan Şevval Gül ise mesaisinin bitiminden sonra konteyner kentte dinlendiklerini belirterek, "Konteyner kentte tek kişilik alanda kendimizi izole ediyoruz. Hastaneye nöbetlerimize gidip geliyoruz. Burada kitap okuyarak, ders çalışarak, televizyon izleyerek vakit geçiriyoruz. Bu pandemi salgını bitene kadar da bu şekilde burada kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

3 haftadır konteyner kentte kaldığını söyleyen, acil servis görevlisi Ahmet Burak Aygüneş de ailesiyle iletişimini telefonda görüntülü konuşmayla sürdürdüğünü söyledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu'nun plaket verdiği iş adamı, koronavirüsten hayatını kaybetti
26 Nisan 2020 10:36		 Dünyanın nazar boncuğu olan Meke Gölü kurudu
26 Nisan 2020 10:11
Doğa turizminin gözdesinde tedbirleri sıkı tutuluyor
25 Nisan 2020 23:33		 Dağların arasında saklı cennet: Ovacık
25 Nisan 2020 23:21
Komşu evlerde 2 dakika farkla iftar açıyorlar
25 Nisan 2020 22:11		 Sokağa çıkamayan çocuklar çatıda uçurtma uçurdu
25 Nisan 2020 21:38
Kars'ta kar yağışı etkili oldu
25 Nisan 2020 21:22		 Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar kapatıldı
25 Nisan 2020 16:16
EBA TV'yi izleyemeyen Hakkarili öğrenciye televizyon desteği
25 Nisan 2020 14:02		 Siirt'te bir köyün karantina süresi uzatıldı
24 Nisan 2020 22:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:36 - Bakan Soylu'nun plaket verdiği iş adamı, koronavirüsten hayatını kaybetti10:31 - Koronavirüsten en fazla ölümün olduğu ülkeler10:30 - Şube müdürleri rotasyonu bu yıl uygulanacak mı?10:22 - Halka, esnafa, şirketlere 200 milyar liralık kalkan10:11 - Dünyanın nazar boncuğu olan Meke Gölü kurudu10:06 - Bugün karantinaya alınan ilçe, köy ve mahalleler10:00 - Oğlunu öldürüp cesedini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı09:54 - Pandemi hastanesindeki görevliler için konteyner kent09:45 - Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Ülkemle gurur duyuyorum09:36 - Facebook da toplantılara katılacak
09:15 - 80 bin tahliye edildi... 50 bini geri dönecek09:07 - Koronavirüsün, ciltteki belirtileri neler?08:56 - Faiz indirimi ne kadar işe yarar?08:46 - Hekimler uyardı... Sevincimizin kısa sürmesine neden olmayın08:36 - Koronavirüs salgını, aşı karşıtlığını bitirecek08:26 - Her gece 'Acaba sabah uyanacak mıyım?' diye yattım08:11 - Meteoroloji il il uyardı... Sağanak bekleniyor08:05 - İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel 1000 TL'lik destekten yararlanabilir mi?
'İki gelişme olursa dolar düşecektir'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birinci dalga bitmek üzere
Türkiye, tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
Rastgele virüs testi... İlk uygulama Antalya'da
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'tek sözcü' önerisine destek
Kaymakam ilk davulu çaldırdı ilk maniyi okudu
İnfaz düzenlemesi ile cezaevleri rahatladı
İsviçre'nin Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı
Başsavcılık'tan 'Rehin alma' olayına ilişkin açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal mesafe 2
teşkil etmek 1
istop 1
zuhal topal'la sofrada 2
dezenfektan enjektesi 2
kim jong un'un öldüğü iddiası 7
İletilerdeki siyaset arenası 5
patlıcan oturtma 1
Sense 8 1
Bankaların müşteri temsilcileri 1
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam