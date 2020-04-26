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Bakan Soylu'nun plaket verdiği iş adamı, koronavirüsten hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki kez plaket verdiği Adıyamanlı yardımsever iş adamı Abuzer Yıldırım, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
26 Nisan 2020 10:36
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Bakan Soylu'nun plaket verdiği iş adamı, koronavirüsten hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki kez plaket verdiği Adıyamanlı yardımsever iş adamı Abuzer Yıldırım, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Adıyaman'da ihtiyaç duyulan ağız ve diş hastanesi, okul, cami, özel harekat hizmet binası ve lojmanları, sağlık ocağı ve taziye evi yaparak birçok hayra vesile olan Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı hayırsever Abuzer Yıldırım, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada kendisinde korona virüsü tespit edilen Abuzer Yıldırım, tedavi altına alındı.

Yaklaşık 1 haftadır korona virüsünden dolayı hastanede tedavi gören Abuzer Yıldırım, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi daha sonra hastane morguna alındı.

Yardımsever iş adamı Abuzer Yıldırım'ın, 27 Nisan Pazartesi günü defnedileceği belirtildi.

İki kez Süleyman Soylu'dan plaket aldı

İş adamı Yıldırım'dan geriye Adıyaman'a yaptırmış olduğu yatırımlar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla beraber katıldığı açılış töreninden görüntüler geriye kaldı. Yıldırım, 12 Şubat 2012 tarihinde yeğeni şehit polis memuru Ahmet Yıldırım'ın adı verilen polis merkezini yapımı nedeniyle, 30 Kasım 2019'da da Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Ek bina yapımındaki desteği nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kendisine plaket verilerek, teşekkür edilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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