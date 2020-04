Elektronik haberleşmede yatırım arttı

Bakan Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"na ilişkin yaptığı açıklamada, geçen yıla bakıldığında hemen hemen tüm önemli gösterge ve parametrelerde sektörün geçmişte olduğu gibi büyümesini ve gelişmesini sürdürdüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Geçen yılın son çeyreğinde 17,6 milyar liraya ulaşan elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirlerinin yıl toplamında, bir önceki yıla göre yüzde 13'lük artışla 66,7 milyar lirayı geçtiğini belirten Karaismailoğlu, bu rakamın sektörün büyümeye devam ettiğini gösterdiğini ve gelecekle ilgili umut vaad ettiğini ifade etti.

Mobil operatörler özelinde bakıldığında da operatör gelirlerinin yüzde 12'nin üzerinde arttığını dile getiren Karaismailoğlu, Türk Telekom ve mobil operatörler dışında kalan diğer operatörlerin net satış gelirlerinin 2019'da 16 milyar lirayı geçerek bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 artış gösterdiğini kaydetti.

- "Operatör gelirlerindeki artış sevindirici"

Operatör gelirlerinde yaşanan artışın sevindirici olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Ancak sektörün gelişmesi ve abonelerin daha kaliteli hizmet alabilmesi için asıl önemli olan, operatörlerin gelirlerinde yaşanan artışın yapılan yatırımlara da yansımasıdır. 2019 yılı sonunda oluşan rakamlara bakıldığında Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde 2018'e göre sektörde yapılan yatırım tutarının yüzde 52'den fazla artarak 10,2 milyar liraya ulaştı. Sektördeki tüm operatörlerin yatırımları ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 37 artarak 13 milyar liraya yaklaştı." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 2019'da yatırım artışındaki bu ivmelenmenin sektördeki oyuncuların ülkenin geleceğine ne kadar inandığını ve güvendiğini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bu yatırım ivmesinin ülkemizin dijital dönüşümü gerçekleştirme, çok daha hızlı fiber altyapıları ülkenin her noktasına götürme, 5G ve ötesi teknolojilere geçme hamlesinin başarılı olması için gerekli ve önümüzdeki yıllarda da yatırımların sürmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mobil abone sayısı 80,8 milyona yükseldi"

Geçen yılın sonu itibarıyla mobil abone sayısının 80,8 milyona yükseldiğini belirten Karaismailoğlu, mobil abone yaygınlığının (penetrasyonunun) ise yüzde 97'nin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Mobil abonelerin 74 milyonunun 2016'da hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih ettiğini, 3G hizmetinin abone sayısının ise 5 milyon civarına düştüğünü anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"4,5G hizmetinin bu kadar kısa sürede ülke genelinde yaygınlık kazanarak abonelerin yüzde 92'sinin tercihi olması, 5G ve ötesi teknolojilerin ülkemizde önemli bir potansiyel oluşturacağı konusunda da fikir veriyor. Ülkemizin her noktası ve her vatandaşımızın 4,5G hizmetinden yararlanabilmesi için operatörler yoğun yatırım yapıyor."

Karaismailoğlu, 5G ve ötesi teknolojilerin daha sık konuşulduğu bu günlerde M2M teknolojilerinin akıllı yerli ve milli otomobil gibi günlük hayatta yer alacak ürünlerden endüstriyel uygulamalara kadar birçok alanda daha sık konuşulmaya başlandığını görmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, günümüzde en vazgeçilmez hizmet haline gelen internet konusunda ülkedeki istikrarlı büyümenin sürdüğünü ve bu hizmetin daha çok insana ulaşır hale geldiğini kaydetti.

- "Genişbant abone sayısı 76,6 milyonu geçti"

Toplam genişbant abone sayısının 76,6 milyonu geçtiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, bu abonelerin 62,4 milyonunun mobil, 14,2 milyonunun ise sabit abonelerden oluştuğunu söyledi.

Genişbant internet abone sayısı artarken aynı zamanda abonelerin kullanımlarının da 2019 yılı içinde önemli ölçüde artış gösterdiğine işaret eden Karaismailoğlu, "2018 yılının son çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 97,5 GByte iken 2019'un son çeyreğinde bu rakam yüzde 22'nin üzerinde artarak 119,3 GByte'a yükseldi. Mobil aboneler için bu artışın çok daha belirgin olduğunu görüyoruz. 2018 yılı dördüncü çeyreğinde 4,8 GByte olan veri kullanımının yüzde 40'a yakın artışla 6,7 GByte'a çıktı." ifadelerini kullandı.

Fiber altyapının hem genişbant internet hem de mevcut 4,5G'nin yanı sıra 5G ve ötesi mobil teknolojilerin gelişimi için kritik önemde olduğunu belirten Karaismailoğlu, 2019'da operatörlerin yatırımlarında görülen memnuniyet verici artışın fiber yatırımlarına da yansıdığının görüldüğünü bildirdi.

Yılsonu oluşan rakamlara bakıldığında bir önceki yıla kıyasla yüzde 10'un üzerinde artışla 391 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldığını dile getiren Karaismailoğlu, aynı zamanda fiber internet abone sayısının da yaklaşık yüzde 15 artışla 3,2 milyonu geçtiğini belirtti.

Karaismailoğlu, günümüzde hayatı kolaylaştıran hizmetlerin birinin de elektronik imza hizmeti olduğunun altını çizerek, Türkiye'de halihazırda toplam 6 yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu ve bu elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 2019 sonu itibarıyla oluşturdukları sertifika sayısının 3,94 milyonu elektronik imza ve 618 bini mobil imza olmak üzere toplam 4,6 milyon olduğunu kaydetti.