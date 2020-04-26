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Yeteneğini konuşturan fenomen davulcuya Demet Akalın'dan iş teklifi

Sosyal medyada "Saz mı caz mı?" adlı parçaya davul şovla eşlik eden 17 yaşındaki İzmirli davulcu Tolunay Demirel sosyal medyada fenomen oldu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan sosyal medya üzerinden iş teklifi alan genç davulcu, bu yıl Ramazan davulcularının bahşiş toplayamayacağını hatırlatarak belediyelerin davulculara sahip çıkmasını istedi.
26 Nisan 2020 10:55
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Yeteneğini konuşturan fenomen davulcuya Demet Akalın'dan iş teklifi

Sosyal medyada "Saz mı caz mı?" adlı parçaya davul şovla eşlik eden 17 yaşındaki İzmirli davulcu Tolunay Demirel sosyal medyada fenomen oldu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan sosyal medya üzerinden iş teklifi alan genç davulcu, bu yıl Ramazan davulcularının bahşiş toplayamayacağını hatırlatarak belediyelerin davulculara sahip çıkmasını istedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Tolunay Demirel, düğünlerdeki davul şovlarıyla kısa sürede sosyal medyada fenomen haline geldi. Davul çalarken adeta kendinden geçen Demirel'in videoları en çok izlenenler arasına girdi. Korona virüs nedeniyle evinden çıkamayan genç davulcu, "Saz mı caz mı?" adlı parçayla başlayan davul şovunu diğer parçalarla sürdürmek için evinde hazırlık yapıyor. Fenomen davulcunun videosuna ünlü sanatçı Demet Akalın da yorum yaptı.

Demet Akalın'ın "Gelsin bana, işler başlayınca bulalım" yorumu ile çok mutlu olduğunu söyleyen Demirel, "Bu yorumu yani teklifi okuyunca çok mutlu oldum. Onun gibi bir sanatçı ile çalışmayı çok isterim. İnşallah sağlıklı ve daha güzel günlerde bir arada oluruz. Buradan da kendisine teklifi için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Davul çalarken yaşadığım mutluluğu da özledim"

Tolunay Demirel, eğlence mekanlarında ve düğünlerde davul çalmayı çok özlediğini dile getirerek, "Daha önce dönem dönem neredeyse her gün eğlence mekanlarında, düğünlerde davul çalardım. Tabii bu süreç başladı, evlerdeyiz. Evde de olsam hazırlanmaya çalışıyorum. Hep birlikte eğlendiğimiz günleri ben de çok özledim. Davul çalarken yaşadığım mutluluğu da özledim" dedi.

"Davulun sesi uzaktan da yakından da çok hoş benim için" diyen Demirel, henüz 17 yaşında olmasına rağmen davulculuk sayesinde Türkiye'nin pek çok şehrine gittiğini dile getirdi. Demirel, "Amcamın videoyu sosyal medyaya tesadüfen yüklemesiyle her şey benim için değişti. Bu sayede birçok televizyon programına katıldım, şovlara çıktım. Türkiye'nin dört bir yanını gördüm. Ankara'ya, İstanbul'a çeşitli organizasyonlar için gittim. Türkiye'nin yarıya yakınını dolaştım diyebilirim, inşallah bu salgın süreci geçince kalan yarısını da dolaşırım. Eğitimimi açık liseden sürdürüp konservatuvara girmek istiyorum. Bu mesleği sürdürebildiğim kadar sürdüreceğim. Her zaman daha ileriye gitmek istiyorum. Davul çalmak benim için yaşam biçimi haline geldi" ifadelerini kullandı.

"Belediyelerimiz davulculara sahip çıksın"

Korona virüsle mücadele kapsamında bu Ramazan'da davulcuların apartmanlara girip, zili çalarak bahşiş toplamasının yasaklanmasına da değinen Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Davulcu ağabeylerimiz, kardeşlerimiz aslında bu işi para için değil bir geleneğin yaşatılması için yapıyorlar. İnsanlarımız da bu emeğe saygı duyarak bahşiş verseler de sağlığımız her şeyden önemli. Bu zor günler geçince Ramazanlarda yine sokaklarımızda davul seslerini duyarız diye umut ediyorum. Ama bu Ramazan'da da belediyecilerimiz davulcularımıza sahip çıkabilir diye düşünüyorum. İnşallah görürler sahip çıkarlar. Sonuçta bu bir gelenek."
İhlas Haber Ajansı
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