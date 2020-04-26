Bilim Kurulu üyesi güzel haberi verdi: Haziran'da normalleşme başlayabilir

ZAM VE TAZMİNAT KARARNAMESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre her yıl yayımlanması gereken Zam ve Tazminatlara Dair Cumhurbaşkanı Kararı Nisan ayının sonuna gelmemize rağmen halen yürürlüğe konamadı!