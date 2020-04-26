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Öğretmenler sağlıkçılar için 'videolaringoskop cihazı' üretiyor

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Erdal: Cihazın bir tanesi yaklaşık 2,5-3 saatte basılıyor, bizler de kurum olarak bir günde 6-7 videolaringoskop cihazı üretebiliyoruz
26 Nisan 2020 12:22
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Öğretmenler sağlıkçılar için 'videolaringoskop cihazı' üretiyor

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları ile asgari temas sağlayan ve sağlık çalışanları için riski en aza indiren videolaringoskop cihazı üreterek sağlık kuruluşlarına gönderiyor.

Merkezin müdürü Hakan Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezdeki 3 boyutlu yazıcıyla daha önce de sağlık çalışanları için siperli maske ürettiklerini, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla gönüllü olarak salgına karşı mücadelelerini sürdürdüklerini anlattı.

Yeni tip koronavirüse karşı tüm kurumların ellerinden gelen çabayı sarf ettiğini, kendilerinin de buna destek olduğunu dile getiren Erdal, bu cihazın, sağlık personelinin hastaya temasında sosyal mesafeyi korumasına ve virüsün bulaşmasını en aza indirmesine büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

Sağlık çalışanlarının hastaya çok yakın olmak zorunda kaldığını, bu cihazın hastaya fazla yaklaşmadan soluk borusu ve gırtlak kısmının görüntülenmesini sağladığını ifade eden Hakan Erdal, "Ürettiğimiz videolaringoskop cihazı, hastaya çok yaklaşmadan cihazdaki kamera sayesinde monitöre bağlanarak karşıdan müdahale edebiliyor ve hastalık bulaşma riskini en aza indirebilmektedir." dedi.

- Günde 6-7 tane üretip hastanelere gönderiyorlar

Türkiye'deki 7 Bilim ve Sanat Merkezi olarak bu cihazı üretmeye başladıklarını, cihaza ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarının buralardan temin edebileceğini, kendilerinin ürettikleri cihazları Kırşehir ve Akhisar'daki hastanelere gönderdiklerini belirten Erdal, şöyle konuştu:

"Videolaringoskoplarla sağlık personelinin hastaya temasında sosyal mesafeyi korumasını ve virüs bulaşmasını en aza indirmeyi hedefledik. Cihazın bir tanesi yaklaşık 2,5-3 saatte basılıyor, bizler de kurum olarak bir günde 6-7 videolaringoskop cihazı üretebiliyoruz. Bu cihazları üretmemizde bizlere destek veren başta Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk olmak üzere Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'e teşekkür ederiz."
Anadolu Ajansı
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