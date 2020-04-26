Bakan Kasapoğlu'ndan olimpik ve paralimpik sporculara tesis müjdesi
|26 Nisan 2020 12:42
|Yazdır
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcular, evlerine yakın spor tesislerinde bireysel olarak antrenman yapabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan spor tesislerini kullanabilecek.
Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla milli sporcular için kullanıma açılan spor tesislerinde, sporcular istedikleri zaman bireysel olarak antrenman gerçekleştirebilecek.
Milli sporcuların evlerine yakın tesislerde antrenman yapabilmeleri için tüm imkanları seferber edilmesi talimatını veren Bakan Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını da yakından takip edilmesini istedi.
- "Oyunların ertelenmesini asla kayıp olarak görmüyoruz"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmesini asla kayıp olarak görmediklerini vurguladı.
Sporculardan asla endişeye ve karamsarlığa kapılmamalarını isteyen Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız, Tokyo için uzun zamandır çok ciddi gayret gösteriyorlar. Buna bizzat şahidim. Bu erteleme sonunda sporcularımızın emekleri zayi olmayacaktır. Hatta, daha çok madalya ve daha üstün performansla bu süreci taçlandırmak için ek süre olarak görüyorum. Önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde ülkemizi, şanlı bayrağımızı ve milletimizi hep birlikte temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AK Partili Kurtulmuş yanıtladı... Yeni bir infaz düzenlemesi olur mu?
26 Nisan 2020 14:29
|Bakan Koca'dan koronavirüs hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj
26 Nisan 2020 13:33
|Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Ülkemle gurur duyuyorum
26 Nisan 2020 09:45
|Türkiye, tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
26 Nisan 2020 03:38
|Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'tek sözcü' önerisine destek
26 Nisan 2020 02:59
|26 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
26 Nisan 2020 00:02
|Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini anlattı
25 Nisan 2020 23:40
|'Maden ocaklarında çalışan işçilerin yüzde 75'i izne çıkarıldı
25 Nisan 2020 23:11
|Türkiye, yurt dışından 60 bin vatandaşını getirdi
25 Nisan 2020 21:33
|MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi, 7 terörist yaralandı
25 Nisan 2020 21:08