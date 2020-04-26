Kısıtlamayı deldiler, polis sireni duyunca brandanın altına saklandılar

EMNİYETTEN, BAZI POLİSLERİN EMEKLİLİK YAŞINI DEĞİŞTİREN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK Emniyet Genel Müdürlüğü, SGK'nın görüşleri doğrultusunda, 8/9/1999 tarihinden sonra göreve başlayan ancak bu tarihten önce bir hizmeti olmayanların, 5510- Geçici 4. maddeye göre yapacakları borçlanmaların, emeklilik yaşını etkilemeyeceği yönünde yeni bir düzenleme yaptı.