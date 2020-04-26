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'Yardım isteyen vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmadığı' iddiasına yalanlama

Adana Valiliği, sağlık problemi nedeniyle evden çıkamayan bir kişinin yardım taleplerinin karşılıksız kaldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
26 Nisan 2020 13:15
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'Yardım isteyen vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmadığı' iddiasına yalanlama

Adana Valiliği, sağlık problemi nedeniyle evden çıkamayan bir kişinin yardım taleplerinin karşılıksız kaldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yardım taleplerinin karşılanmadığını iddia eden A.M.Y'nin sosyal medyada görüntülerinin yer aldığı anımsatıldı.

A.M.Y'nin, 1 Nisan'da 112'yi arayarak ambulans talebinde bulunduğu ancak istenen yere giden ekibe de kendi imzasıyla "nakil reddi" yaptığı belirtilen açıklamada, "A.M.Y'nin 5 Nisan'da 112'yi arayarak Yüreğir Kaymakamlığına gitmek için izin talebinde bulunmasının akabinde Vefa Sosyal Destek Hattı'ndan izin modülü oluşturulduğu ve talebinin Yüreğir Kaymakamlığınca karşılandığı, 18 Nisan'da da 2 kez 112'yi arayarak, randevusu olduğu için ambulans talebinde bulunduğu ve ambulansın kendisine gönderilip Seyhan Devlet Hastanesine naklinin yapıldığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 21 Nisan'da Yüreğir Kaymakamlığına gitmek için izin talebinde bulunan A.M.Y'nin, kendisine gönderilen gıda kolisini beğenmeyerek reddettiği, Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde Yüreğir Belediyesi tarafından gönderilen yardım kolisini de istemediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşımıza bu dönemde, sivil toplum kuruluşu tarafından üç koli, 150 liralık alışveriş kartı, sebze ve meyve takviyesi yardımı yapıldığı belirlenmiştir. Söz konusu videonun, sosyal medyada yer almasının ardından 26 Nisan'da vatandaşımızla yapılan telefon görüşmesinde A.M.Y. et ve meyve istemiş, talebini karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu gıda kolisini alarak yola çıkmış, bu süreçte vatandaşımızla tekrar yapılan telefon görüşmesinde kendisine bugün için gıda kolisi teslim edileceği, gece olması nedeniyle et ve meyve satış yerlerinin kapalı olduğu belirtilmiş, vatandaşımızın gıda kolisini de kabul etmemesi üzerine ekipler geri dönmüştür. Adı geçen vatandaşımız, bir yılı aşkın süredir kayıtlı olduğu adresin dışındaki bir adreste 1400 lira aylık kira bedeliyle oturduğu eşi, oğlu ve torunuyla ikamet ettiğini belirtmiştir."
Anadolu Ajansı
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