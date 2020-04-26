İller arası adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar durduruldu
|26 Nisan 2020 13:52
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 11 Mayıs'a kadar durdurdu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerimiz ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 11 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri ilk olarak 27 Nisan'a kadar durdurulmuştu. Ancak alınan yeni kararla birlikte nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar uzatılmış oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyanetten, akıllı telefonlar için 'Fetva' uygulaması
26 Nisan 2020 13:36
|Aile Bakanı Selçuk: Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık
26 Nisan 2020 12:59
|Bakanlıktan diş hekimlerine koronavirüs tedbirleri uyarısı
26 Nisan 2020 11:22
|Bakan Pekcan, temassız ticaretle tır ve vagon geçişlerini açıkladı
26 Nisan 2020 11:19
|Elektronik haberleşmede yatırım arttı
26 Nisan 2020 10:50
|Halka, esnafa, şirketlere 200 milyar liralık kalkan
26 Nisan 2020 10:22
|Bugün karantinaya alınan ilçe, köy ve mahalleler
26 Nisan 2020 10:06
|80 bin tahliye edildi... 50 bini geri dönecek
26 Nisan 2020 09:15
|Kapalı işyerine fatura yok
26 Nisan 2020 07:49
|İnfaz düzenlemesi ile cezaevleri rahatladı
26 Nisan 2020 06:50