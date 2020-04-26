1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DEÜ Rektörü Hotar: 32 hastamız koronavirüsten hayatını kaybetti

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesine korona virüsü (Covid-19) şüphesiyle bugüne kadar 3 bin 975 kişinin başvuruda bulunduğunu açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bu vatandaşlarımızdan 85'i yoğun bakım olmak üzere toplam 773 hastamız ayaktan veya yatarak tedavi altına alındı. 519 hastamız tamamen iyileşirken, 32 hastamız ise hayatını kaybetti" dedi.
26 Nisan 2020 14:20
Yazdır
DEÜ Rektörü Hotar: 32 hastamız koronavirüsten hayatını kaybetti

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesine korona virüsü (Covid-19) şüphesiyle bugüne kadar 3 bin 975 kişinin başvuruda bulunduğunu açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bu vatandaşlarımızdan 85'i yoğun bakım olmak üzere toplam 773 hastamız ayaktan veya yatarak tedavi altına alındı. 519 hastamız tamamen iyileşirken, 32 hastamız ise hayatını kaybetti" dedi.

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütünün pandemi (küresel salgın) ilan ettiği korona virüsü (Covid-19) ile mücadelede tüm imkanlarını seferber eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, yapılan başvuru ve tanı sayıları, hizmet veren personel ve yatak sayıları ile tedavi gören hasta sayısını açıkladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Hastanemize bugüne kadar 3 bin 854'ü erişkin, 121'i çocuk olmak üzere toplam 3 bin 975 vatandaşımız Covid-19 şüphesi ile başvuruda bulundu" dedi.

"519 hastamız tamamen iyileşirken, 32 hastamız ise hayatını kaybetti"

Son durum hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hotar, "Erişkinlerin yaş ortalaması 42, çocukların yaş ortalaması ise 7,5 olarak tespit edildi. 85'i yoğun bakım, 688'i ayakta ya da yatırılarak toplamda 773 hastamız tedavi hizmeti aldı. 519 hastamız tamamen iyileşirken, 32 hastamız ise hayatını kaybetti. Diğer hastalarımızın ise tedavileri devam etmektedir" diye konuştu.

İyileşen hastalardan bağışçı olmaları durumunda immün plazma toplandığını belirten Hotar, "Hastanemizde Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanan immün plazma tedavisi de uygulanmaktadır. Hastanemizde günde 25 bağışçıdan immün plazma toplanabilmektedir. Covid-19 pozitif olan ve tedavi sonucu iyileşen hastaların bağışladığı immün plazmaları bu güne kadar 5 yoğun bakım hastamıza naklettik. 1 hastamızın durumu iyiye gittiği için yoğun bakımdan servise alındı. 4 hastamızın ise yoğun bakımda tedavisini sürdürüyoruz" dedi.

Covid-19 salgınıyla mücadelede görev alan sağlık personeline de değinen Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Salgında üniversite hastanemizin tüm doktorları, hemşireleri, teknisyen/teknikerleri, hasta bakıcıları görevlendirilmiş durumdadır. Tüm sağlık ordumuz vardiyalar halinde düzenlenmiş çalışma sistemi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Covid-19 nedeniyle tedavi altında olan 5 doktor, 9 hemşire ve 9 hasta bakıcımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Salgın için servislerde 207 yatak, yoğun bakımda ise 53 yatak ayrıldı"

Üniversite hastanesinde salgın için 260 yatak ayrıldığı bilgisini veren Rektör Hotar, "Salgın için servislerde 207 yatak, yoğun bakımda ise 53 yatak ayrıldı. İhtiyaç halinde servislerde 132, yoğun bakımda ise 50 yatak daha devreye sokulmak üzere hazırlandı. Tedavi sürecinde kullanılan ve hazır bekletilen 112 ventilatörümüz mevcut; ayrıca kendi imkanlarımızla maske, siperlikli maske ve koruyucu önlük üretimimizi de hiçbir aksama olmadan sürdürüyoruz" diye konuştu.

Üniversite hastanesinin yanı sıra kurumun diğer noktalarında da önlemlerin alındığını ve gerekli uygulamaların yapıldığını vurgulayan Rektör Hotar, DEÜ Rektörlüğünün 7/24 esasıyla çalışmaya devam ettiğini belirtti. Devletin ilgili kurumları ile koordineli şekilde Covid-19 ile mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden Hotar, vatandaşların evde kalmalarını, koruyucu önlemlerini almalarını, hijyen kurallarına uymalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını bir kez daha hatırlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meslek lisesi öğretmenlerinden sağlık personeline sahur yemeği
26 Nisan 2020 11:39		 Bakan Selçuk paylaştı: Meslek lisesi 'Video Laringoskop' cihazı üretti
24 Nisan 2020 14:22
Öğretmen ve veliler, Kovid-19'u fırsat bilerek okulu onardı
24 Nisan 2020 11:54		 Anadolu Üniversitesi 1 milyonuncu online sınav oturumu tamamladı
22 Nisan 2020 15:54
Mardin'de öğretmenler ele ele verip dezenfektanı üretiyor
21 Nisan 2020 19:35		 Yalova Üniversitesinde video laringoskop prototipi üretildi
17 Nisan 2020 21:10
Anadolu Üniversitesi online yapacağı AÖF sınavlarına hazır
17 Nisan 2020 14:25		 Kars'ta BİLSEM görevlileri polisler için siperlik üretiyor
17 Nisan 2020 13:05
MEB, ilk solunum cihazını üretti
16 Nisan 2020 09:17		 Meslek lisesi seri üretime geçti, günlük 3 bin maske üretiliyor
13 Nisan 2020 14:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - AK Partili Kurtulmuş yanıtladı... Yeni bir infaz düzenlemesi olur mu?14:20 - DEÜ Rektörü Hotar: 32 hastamız koronavirüsten hayatını kaybetti14:06 - İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi13:52 - İller arası adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar durduruldu13:43 - Oxford'lu bilim insanları geliştirdi, 20 dakikada sonuç verecek13:36 - Diyanetten, akıllı telefonlar için 'Fetva' uygulaması13:33 - Bakan Koca'dan koronavirüs hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj13:20 - Öğretmenler sağlıkçılar için "izole numune alma ünitesi" üretti13:15 - 'Yardım isteyen vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmadığı' iddiasına yalanlama13:04 - Hekimler uyardı... Sevincimiz kısa sürmesin
12:59 - Aile Bakanı Selçuk: Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık12:55 - Kısıtlamayı deldiler, polis sireni duyunca brandanın altına saklandılar12:42 - Bakan Kasapoğlu'ndan olimpik ve paralimpik sporculara tesis müjdesi12:32 - Salgın sürecinde cenazeler el değmeden yıkanacak12:22 - Öğretmenler sağlıkçılar için 'videolaringoskop cihazı' üretiyor12:19 - Dışişleri: Yurt dışında 16 Türk daha salgından hayatını kaybetti12:13 - Tedbir elden bırakılmazsa normalleşme Haziran'da12:11 - Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel 1000 TL'lik destekten yararlanabilir mi?
'İki gelişme olursa dolar düşecektir'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birinci dalga bitmek üzere
Rastgele virüs testi... İlk uygulama Antalya'da
Türkiye, tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
80 bin tahliye edildi... 50 bini geri dönecek
Faiz indirimi ne kadar işe yarar?
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'tek sözcü' önerisine destek
Bugün karantinaya alınan ilçe, köy ve mahalleler
İnfaz düzenlemesi ile cezaevleri rahatladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
esin 1
sokak hayvanlarının aç kalması 3
Pik noktasi 2
çiğ börek 3
izlanda 1
İletilerdeki siyaset arenası 5
geceye bir şiir bırak 1
aşk101 6
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 2
4 gün sokağa çıkma yasağı 2
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam