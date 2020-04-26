'Koronavirüsü yenen kişiler, kronik hastalıkları yoksa oruç tutabilir'
|26 Nisan 2020 14:47
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Uzmanlar, Kovid-19 hastalığını yenerek sağlığına kavuşanların, ramazan ayında oruç tutmalarının sakıncalı olup olmadığını AA muhabirine değerlendirdirdi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Kovid-19 hastalığını geçirmeden önce oruç tutmada sorun yaşamayan, kronik hastalığı bulunmayan, hastalığı atlattıktan sonra nefes darlığı, iş yapmada zorluk, halsizlik ve yorgunluk gibi problemler yaşamayan ve nekahet dönemi sona eren kişilerin oruç tutabileceklerini kaydetti.
Aydın, kronik hastalığı bulunan, tedavisinin zaman dilimlerini değiştirdiğinde sorun yaşama ihtimali bulunan, kullanması gereken ilaçları olan, gün içinde sıvı alım miktarı önem teşkil eden kişilerin hekimleri ile istişare ederek oruç tutma konusunda karara varmaları gerektiğinin altını çizdi.
Sağlığı yerinde olan vatandaşların, "Salgın sürecinde oruç bağışıklık sistemimi düşürür. Kovid-19'dan korkuyorum. Bu nedenle oruç tutmayacağım." gibi düşüncelere kapılmalarına gerek olmadığını anlatan Aydın, "Çünkü bir insanın bağışıklık sistemi güçlüyse oruç onun bağışıklık sistemini zayıflatmayacağı gibi Kovid-19'a karşı da daha hassas bir hale getirmez. Hatta birçok makalede, oruç sistemi içerisindeki beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ifade edilir." dedi.
Prof. Dr. Aydın, bazı kişilerin Kovid-19'u hiçbir şikayeti olmadan ya da az şikayetle geçirdiğine işaret ederek, "Eğer bu kişiler hastalığı atlattıysa tutmalarında sorun yok. Ancak tanı konduktan sonra kişi hastanede yatmış, yoğun bakıma girmiş, zatürre tablosu oluşmuş ve solunum cihazına bağlanmışsa bu kişinin taburcu olduktan sonra en az 3 hafta nekahet dönemi vardır. Bu kişilerde de solunum problemi söz konusu değilse, yürüme ve iş yapma problemi yoksa, çabuk yorulmuyorsa hekiminin kontrolünden sonra oruç tutup tutamayacağı sorusuna cevap verilebilir." diye konuştu.
- Oruç bağışıklık sistemini zayıflatmıyor
SBÜ Öğretim Üyesi ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eşref Araç da oruç tutmanın bağışıklık sistemini zayıflattığına ilişkin hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını, aksine bağışıklığı güçlendirdiğine dair birçok argüman olduğunu belirtti.
Kovid-19'un, bazı kişilerde belirti vermeden seyrettiğini, bazılarında ise yoğun bakım takibi gerektirerek, solunum ve çoklu organ yetmezliğine yol açabildiğini ifade eden Araç, bu nedenle, Kovid-19 tanısı alan, tedavisi süren ve oruç tutması hekimince sakıncalı görülen kişileri oruç tutmamaları konusunda uyardıklarını vurguladı.
"Tedaviyle hastalığın semptomlarının sona erdiği, sağlığına kavuşan, kronik hastalığı olmayan ve hekimi tarafından oruç tutmasına onay verilen kişilerin, oruç tutmalarında tıbbi açıdan sakınca bulunmuyor." diyen Eşref Araç, kronik hastalığı bulunan vatandaşların ise oruç tutmadan önce hekimlerine mutlaka danışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
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