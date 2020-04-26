Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu
|26 Nisan 2020 14:55
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Kan donduran olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 3 katlı apartmanın giriş katından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri, itfaiye ve polisi aradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri küçük çaplı yangını hemen kontrol altına alarak söndürdü. Ardından eve giren ekipler, içeride bir cesetle karşılaştı. Olay yerine Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Ekipler ölen şahsın evde yaşayan E.K'nın (66) 47 yaşındaki oğlu Mustafa Kaplan olduğunu tespit etti. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yangın mahallinde kanlı bir çekiç bulunca baba E.K.'nın sözlü beyanını aldı. E.K., çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.
Cinayet dedektifleri olayı olay yerinde çözdü
Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin dikkati ve titiz çalışması ile olay yerinde gözaltına alınan E.K., oğlunun başına çekiçle vurarak öldürdüğünü ve cesedi yakmaya çalıştığını itiraf etti. Emniyete götürülen zanlı, ilk ifadesinde oğlunu 10 yıl önce işlediği cinayet yüzünden öldürdüğünü iddia etti. Zanlı ifadesinde, "10 yıl önce kızımı kaçırtan şahsı öldürdüm. Cinayeti oğlumun işlemesi gerekiyordu. Onun yüzünden 10 yıldır cezaevinde hapis yatıyorum" dediği öğrenildi.
Oğlunu yatağında uykusundayken öldürdü
E.K.'nın cezaevinden şartlı tahliye olduğu, 10 gündür kaldığı evde oğlu ile
sürekli tartışıp kavga ettikleri ileri sürüldü. E.K.'nın sabaha karşı uyuyan
oğlunun yattığı odaya gittiği ve uykusunda iken kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü,
ardından evi ateşe verdiği belirtildi. Yaklaşık 10 yıldan bu yana cezaevinde
olan şahsın geçtiğimiz günlerde çıkan yasa ile tahliye edildiği ve tekrar oğlunun
yanına geldiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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