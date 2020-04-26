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Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hayatını kaybetti.
26 Nisan 2020 14:57
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Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Barış Çimen (45), yeni tip koronavirüsten korunmak amacıyla etil alkol ile dezenfektan içti.

Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Çimen tedavi altına alındı.

Çimen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı
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