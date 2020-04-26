1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayıtsız telefonda kullanım süresi uzatılıyor

Yurt dışından getirilen sim kartlı telefonların kayıtsız kullanım süresi bir ay uzatılıyor. Koronavirüs karantina süresi uzarsa, kullanım süresinin 6 aya kadar çıkartılması da öngörülüyor.
26 Nisan 2020 15:05
Yazdır
Kayıtsız telefonda kullanım süresi uzatılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilenlerin iletişim problemi yaşamaması için cep telefonlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, sim kartlı cihazlar için 120 gün olan kayıtsız kullanım süresinin, mayıs itibarıyla 150 güne çıkartılacağını söyledi.

Sarıkaya, karantina düzenlemelerinin ve seyahat kısıtlamalarının devam etmesi halinde ilave 30 günlük sürenin de uzatılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Sırakaya, iddiaların aksine yabancı plakalı araçlara da Türkiye plakalı araçlar gibi 15 gün içinde kaçak geçtikleri otoyolun ücretini ödemeleri halinde herhangi bir para cezası yaptırımı uygulanmadığını belirtti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
60 kişilik PÖH Timi dualarla Suriye'ye uğurlandı
26 Nisan 2020 16:03		 Bu çiçeği koparmak ya da zarar vermenin cezası 60 bin lira
26 Nisan 2020 15:51
Sivas'ta mesai saatleri yeniden düzenlendi
26 Nisan 2020 15:43		 İller arası adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar durduruldu
26 Nisan 2020 13:52
Diyanetten, akıllı telefonlar için 'Fetva' uygulaması
26 Nisan 2020 13:36		 Aile Bakanı Selçuk: Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık
26 Nisan 2020 12:59
Bakanlıktan diş hekimlerine koronavirüs tedbirleri uyarısı
26 Nisan 2020 11:22		 Bakan Pekcan, temassız ticaretle tır ve vagon geçişlerini açıkladı
26 Nisan 2020 11:19
Elektronik haberleşmede yatırım arttı
26 Nisan 2020 10:50		 Halka, esnafa, şirketlere 200 milyar liralık kalkan
26 Nisan 2020 10:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:23 - Çocuklar için online satranç turnuvası başladı16:19 - Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Tutluoğlu yaşadıklarını anlattı16:19 - Turizm Bakanı, seyahat yasağının kalkacağı tarihi söyledi16:15 - Kadın başkan tulum giyip mahalleyi dezenfekte etti16:11 - Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de son vakanın görüleceği tarih16:07 - Bisikletle evde kalan öğrencilerine kitap dağıtıyor16:03 - 60 kişilik PÖH Timi dualarla Suriye'ye uğurlandı15:59 - Kaza yapan polis memuru ağır yaralandı15:55 - 100 yaşındaki kadın lokum yerken hayatını kaybetti15:51 - Bu çiçeği koparmak ya da zarar vermenin cezası 60 bin lira
15:47 - 14 yaşındaki çocuk 1 haftada 11 ayrı suç işledi15:43 - Sivas'ta mesai saatleri yeniden düzenlendi15:39 - Mersin'de kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı15:35 - Çin'in Vuhan kentindeki tüm Kovid-19 hastaları taburcu edildi15:31 - Şule hemşire koronavirüsü 7 günde yendi, taburcu oldu15:27 - Görevdeyken fenalaşan bekçi 11 gün sonra şehit oldu15:23 - İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi15:19 - 'Tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel 1000 TL'lik destekten yararlanabilir mi?
'İki gelişme olursa dolar düşecektir'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birinci dalga bitmek üzere
Rastgele virüs testi... İlk uygulama Antalya'da
Türkiye, tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
80 bin tahliye edildi... 50 bini geri dönecek
Bakan Koca'dan koronavirüs hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj
Faiz indirimi ne kadar işe yarar?
Bugün karantinaya alınan ilçe, köy ve mahalleler
Oğlunu öldürüp cesedini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geceye bir şiir bırak 1
çaykur'un üç senede 1.5 milyar tl zarar etmesi 2
dezenfektan enjektesi 2
telefon alarmındaki erteleme özelliği 2
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 2
patlıcan oturtma 1
gram altın 4
Ayak numarası 41 olan kadın 3
ateist 3
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 1
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam