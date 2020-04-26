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'Tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var'

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, koronavirüs salgınına ilişkin, "Bir süre daha dikkat edeceğiz, tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var. Hastalığın ikinci bir atak yapmasına müsaade etmememiz lazım, onun için de sosyal izolasyona uymalıyız" uyarısında bulundu.
26 Nisan 2020 15:19
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'Tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var'

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, hastanelerinde ilk zamanlarda yoğunluk olduğunu ancak son on gündür bir plato çizdiğini ve stabilleşmenin olduğunu belirterek "Hatta aşağı doğru evrildiğini görüyoruz. Servislerde ve yoğun bakımlarda ilk başlarda 220'lerde olan hasta sayısı 136'ya indi, bunların 24'ü yoğun bakımda. Şimdiye dek hekim, hemşire, asistan, güvenlik personeli, hasta bakıcı gibi toplam 77 personelimizde virüs tespit edildi, durumu ciddi olan yok. 12 bin testi de hastane bünyemizde yaptık" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre; "Sosyal izolasyonu yine de elden bırakmamak" gerek diyen Prof. Gönen, "Hastalığın bilinen bir tedavisi ve aşısı yok. En erken 6 ay, bir yıl sonra olur. Onun için herkesin sosyal izolasyona uyması gerekir. 10 Mart öncesine dönmemiz o kadar kolay değil, o konuda kimsenin aceleci olmaması gerekir. Bir süre daha dikkat edeceğiz, tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var. 10 Mart öncesine dönebilmenin yolu aşı ve tedavinin bulunması ile olur. Hastalığın ikinci bir atak yapmasına müsaade etmememiz lazım, onun için de sosyal izolasyona uymalıyız. Hastalık plato çiziyor, bunun aşağı inişe geçmesi lazım, sonlanması mümkün değil, daha aşağı gidip biraz tedbirlerin gevşemesi bile en az 2-3 ay sonra olur diye tahmin ediyorum" uyarısında bulundu.

'GENÇ HASTALAR DA VAR'

Hastalığın ilk günlerinde daha çok ileri yaş vakaların geldiğini ancak 65 yaşa getirilen sokağa çıkma yasağından sonra yaş ortalamasının düştüğünü anlatan Gönen "Orta yaş ve genç yaşlarda da müracaat ve yatan hastalarımız var. Hastalarımızdan 52'si vefat etti. 30-40'lı yaşlarında hastalarımız da var, bunlardan da hayatını kaybeden ne yazık ki oldu" dedi.

Acil ameliyatlar dışında bütün ameliyatları ve poliklinikte acil olmayan randevuları bu süreçte ertelediklerini kaydeden Gönen "Bu stabillik devam ederse yine biraz daha poliklinikteki hastalarımıza yavaş yavaş bakmaya, diğer ameliyatları da yapmaya başlayacağız gibi görünüyor. Ama buna da önümüzdeki hafta bilim kurulunda tekrar ele alıp, değerlendirdikten sonra karar vereceğiz" diye konuştu.

BÜYÜK SAVAŞI ANLATTI

Prof. Gönen, "Pandeminin başlangıcından bugüne kadar hocalarımız, uzmanlarımız, asistanlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, temizlik personelimiz, güvenlik elemanımız ön cephede büyük bir dayanışma içinde mücadele verdiler. Belki 45 gündür evine gidemeyenler var, çocuğunu göremeyenler var, ailesinden ayrı kalan var. Kolay bir mücadele değil. Sağlık müdürlüğü ve valiliğin desteği oldu, çevredeki yurtlarda, konukevlerinde, otellerde kamuya ait yerlerde 300'ün üzerinde personelimiz konaklamakta. Personele teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum, mücadelede onların payı çok büyük, taşın altına herkes elini soktu. 77 personelimiz içinde ağır olan yok. Pandemi mücadelesi topyekün birlikte verilecek mücadeledir" dedi.

YATAY SEYİR SÜRERSE AMELİYAT BAŞLAYABİLİR

Tıp fakültesinde görevli sağlıkçı ve diğer hastane personelinin 77'sinin Covid-19 teşhisi aldığını anımsatan Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen "Bunlardan 7'si hocalarımızdı. 77 personelimizin 30'u iyileşti ve görevine geri döndü" dedi. Gönen "Bu stabillik devam ederse yine biraz daha poliklinikteki hastalarımıza yavaş yavaş bakmaya, diğer ameliyatları da yapmaya başlayacağız gibi görünüyor. Ama buna da önümüzdeki hafta bilim kurulunda tekrar ele alacağız" diye konuştu.
Cumhuriyet
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