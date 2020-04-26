1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi

İran'ın Yezd kentinde 800 gram olarak dünyaya gelen bir bebek, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendi.
26 Nisan 2020 15:23
Yazdır
İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi

İran'ın Yezd kentinde 800 gram olarak dünyaya gelen bir bebek, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yezd Şehid Saduki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Mahmud Nuri, "Kovid-19'a yakalanmış anneden 40 gün önce 800 gram olarak dünyaya gelen Emir Ersalan bebekte yeni tip koronavirüs tespit edilmişti. Bugün 1200 gram olan Ersalan bebek hastalığı yendi." dedi.

Nuri, bebeğin annesinin de Kovid-19'u yendiğini sözlerine ekledi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e ulaştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çin'in Vuhan kentindeki tüm Kovid-19 hastaları taburcu edildi
26 Nisan 2020 15:35		 Güney Kore'de, virüse karşı açık havada, işe giriş sınavı
26 Nisan 2020 14:33
İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
26 Nisan 2020 14:06		 Oxford'lu bilim insanları geliştirdi, 20 dakikada sonuç verecek
26 Nisan 2020 13:43
Dışişleri: Yurt dışında 16 Türk daha salgından hayatını kaybetti
26 Nisan 2020 12:19		 Koronavirüsten en fazla ölümün olduğu ülkeler
26 Nisan 2020 10:31
İsviçre'nin Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı
26 Nisan 2020 02:10		 İtalyan bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu
25 Nisan 2020 18:17
ABD'de hoparlörden ezan okunmaya başladı
25 Nisan 2020 16:08		 İkiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
25 Nisan 2020 15:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:23 - Çocuklar için online satranç turnuvası başladı16:19 - Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Tutluoğlu yaşadıklarını anlattı16:19 - Turizm Bakanı, seyahat yasağının kalkacağı tarihi söyledi16:15 - Kadın başkan tulum giyip mahalleyi dezenfekte etti16:11 - Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de son vakanın görüleceği tarih16:07 - Bisikletle evde kalan öğrencilerine kitap dağıtıyor16:03 - 60 kişilik PÖH Timi dualarla Suriye'ye uğurlandı15:59 - Kaza yapan polis memuru ağır yaralandı15:55 - 100 yaşındaki kadın lokum yerken hayatını kaybetti15:51 - Bu çiçeği koparmak ya da zarar vermenin cezası 60 bin lira
15:47 - 14 yaşındaki çocuk 1 haftada 11 ayrı suç işledi15:43 - Sivas'ta mesai saatleri yeniden düzenlendi15:39 - Mersin'de kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı15:35 - Çin'in Vuhan kentindeki tüm Kovid-19 hastaları taburcu edildi15:31 - Şule hemşire koronavirüsü 7 günde yendi, taburcu oldu15:27 - Görevdeyken fenalaşan bekçi 11 gün sonra şehit oldu15:23 - İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi15:19 - 'Tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel 1000 TL'lik destekten yararlanabilir mi?
'İki gelişme olursa dolar düşecektir'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birinci dalga bitmek üzere
Rastgele virüs testi... İlk uygulama Antalya'da
Türkiye, tedavi edilmeyen Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
80 bin tahliye edildi... 50 bini geri dönecek
Bakan Koca'dan koronavirüs hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj
Faiz indirimi ne kadar işe yarar?
Bugün karantinaya alınan ilçe, köy ve mahalleler
Oğlunu öldürüp cesedini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geceye bir şiir bırak 1
aşk101 6
telefon alarmındaki erteleme özelliği 2
İletilerdeki siyaset arenası 5
güzel günler yaklaşıyor 1
Sense 8 1
teşkil etmek 1
ihbar etmek 2
sosyal mesafe 4
en güzel çay 7
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam