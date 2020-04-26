Görevdeyken fenalaşan bekçi 11 gün sonra şehit oldu
|26 Nisan 2020 15:27
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İzmir'de görevi sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra şehit olan bekçi, son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer semtinde görev yapan bekçi Celalettin Cenk Kural (29), 15 Nisan'da görevi sırasında aniden fenalaşıp yere yığıldı. Kural, ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çoklu organ yetmezliği olduğu belirlenen Kural, buradan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 11 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç bekçi, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bekçi Kural'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis konvoyuyla Kaynaklar Mezarlığı'na getirildi. Kılınan namazın ardından şehit Cenk Kural'ın cenazesi toprağa verildi.
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