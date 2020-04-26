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Kaza yapan polis memuru ağır yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yunus timinde görevli polis memuru, kullandığı motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
26 Nisan 2020 15:59
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Kaza yapan polis memuru ağır yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeyunus timinde görevli polis memuru, kullandığı motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motorize yunus timinde görevli polis memuru Mustafa Hakan Sağman'ın kullandığı 48 A 4580 plakalı motosiklet, devriye görevi sırasında Menteşe-Yılanlı kara yolu Düzeyn mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Sağman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olan polisin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı
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