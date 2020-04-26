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Kaza yapan polis memuru ağır yaralandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yunus timinde görevli polis memuru, kullandığı motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
|26 Nisan 2020 15:59
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Muğla'nın Menteşe ilçesindeyunus timinde görevli polis memuru, kullandığı motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü motorize yunus timinde görevli polis memuru Mustafa Hakan Sağman'ın kullandığı 48 A 4580 plakalı motosiklet, devriye görevi sırasında Menteşe-Yılanlı kara yolu Düzeyn mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Sağman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar olan polisin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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