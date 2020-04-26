60 kişilik PÖH Timi dualarla Suriye'ye uğurlandı
Konya'da, Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişilik tim dualarla Suriye'ye uğurlandı.
|26 Nisan 2020 16:03
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Konya'da, Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişilik tim dualarla Suriye'ye uğurlandı.
PÖH timinin Suriye'de Barış Pınarı bölgesine gidişi öncesi uğurlama töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın törende yaptığı konuşmada, bölgeye huzur ve güveni sağlamak için gidecek silah arkadaşlarına başarılar dileyerek, görev sonu sağ salim dönmelerini beklediklerini söyledi. Kurban kesilip dua edilmesinin ardından 60 kişilik PÖH timi Suriye'ye gitmek üzere ayrıldı.
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