Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de son vakanın görüleceği tarih
|26 Nisan 2020 16:11
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SUTD; Singapur, Suudi Arabistan, ABD, İtalya, Katar, Nijerya, Rusya, İran, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Japonya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait; olası 'Son Kovid-19 vakası' tarihlerini gösterir grafikler yayımladı. Buna göre Türkiye'de son vaka 15 Mayıs'ta görülecek.
Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, 'Türkiye son vakayı 15 Mayıs'ta görecek' başlığıyla yayımlanan yazısında Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi Veriye Dayalı İnovasyon Laboratuvarı'nın 24 Nisan 2020 tarihli araştırmasından bazı bilgileri aktardı.
"Grafik tepe noktasına 10-11 Nisan'da ulaşmış ki..."
Yılmaz yazısında şunları kaydetti: Grafiklerin ileriye dönük tahminlerini analiz edebilmek için, geçmişe dönük verilere de ihtiyaç var. 20 Mart'tan başlayarak 24 Nisan'a kadar olan vakalara bakarsak, grafik tepe noktasına 10-11 Nisan'da ulaşmış ki... Sağlık Bakanlığı verileri de böyleydi.. Oralardan çok da uzaklaşmayarak, çan eğrisi aşağı yönlü hareket ediyor. 23-24 Nisan'da vaka sayısı azalıyor.
Platoya geçiş yorumu
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca; 'günlük iyileşen hasta sayısının, günlük vaka sayısından daha fazla olması' durumunu platoya geçiş olarak yorumladı. 23 Nisan'da 3 bin 116 olan yeni vaka sayısı, 24 Nisan'da 3 bin 122'ye düşüyor; iyileşen hasta sayısı da karşılaştırılan tarihlerde 2 bin 14'ten 3 bin 246'ya yükseliyor.
'İkiz azalış' tablosu
SUTD'nin grafiğinde de bu 'ikiz azalış' tablosu görülüyor. Aynı tabloda son vakaya en yakın ülke 3 Mayıs tarihi itibarıyla Fransa, 9 Mayıs itibarıyla Japonya olurken, Kovid-19 trajedisini yaşayan İngiltere'nin, Türkiye'den 2 gün önce son vakayı kaydedeceği öngörüsüne yer verilmiş.
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