Çocuklar için online satranç turnuvası başladı

Türkiye Satranç Federasyonu'nun çocuklar için düzenlediği online satranç turnuvası başladı.

Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen İş Bankası 20 Yaş ve Altı Online Satranç Turnuvası'nda 10 yaş ve altı kategori maçları dün oynandı. Turnuva sonunda Yağız Kağan Erdoğmuş birinci, Yiğit Karaca ikinci, Yunus Emre Günebakan ise üçüncü oldu.

Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara, turnuvanın sponsoru Türkiye İş Bankası tarafından tablet, e-kitap okuyucu ve kitap seti hediye edileceği belirtildi. 13 Mayıs'a kadar devam edecek turnuvaya kayıtlar "www.kumbaradergisi.com" adresi üzerinden yapılabiliyor. Turnuvaya 9-14 yaş arası çocuklar katılabilecek.