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Yüksekten düşen hastane personeli hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çalıştığı hastanenin 9. katından düştüğü belirtilen kişi hayatını kaybetti.
26 Nisan 2020 16:27
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Yüksekten düşen hastane personeli hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çalıştığı hastanenin 9. katından düştüğü belirtilen kişi hayatını kaybetti.

Sümer Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Hastanenin 9. katından düştüğü öne sürülen ön kayıt görevlisi Şevki Hozer'in (39) hayatını kaybettiği belirlendi.

Hozer'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında hastane çalışanlarının ifadesine başvuruldu.

Anadolu Ajansı
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